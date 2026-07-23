La Paffoni ha il suo playmaker: Tommaso Molteni firma in rossoverde

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare l'ingaggio di Tommaso Molteni , playmaker classe 1999, che entrerà a far parte del roster rossoverde per la stagione 2026-2027 agli ordini di coach Michele Belletti. Regista affidabile e già protagonista della categoria, Molteni arriva alla Fulgor dopo l'ultima stagione disputata con la maglia di Quarrata, dove ha fatto registrare quasi 11 punti, 4 rimbalzi e 5 assist di media a partita, confermandosi tra i playmaker più completi del campionato.

Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze con le maglie di Piombino, Bisceglie, Teramo e Gema Montecatini, costruendo stagione dopo stagione un percorso caratterizzato da continuità, leadership e capacità di mettere in ritmo i compagni senza rinunciare alla pericolosità offensiva.

«Sono molto felice di entrare a far parte della Paffoni Fulgor Basket. Ho scelto questa società perché rappresenta una realtà importante per la categoria, organizzata, con idee chiare e una grande voglia di fare bene. Credo sia una bella opportunità per la mia crescita personale e sportiva. Mi aspetto di continuare a migliorare come giocatore e di contribuire, insieme ai miei compagni, a regalare soddisfazioni e momenti di gioia ai nostri tifosi. Sappiamo che ci sarà tanto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, ma fin da subito ho percepito grande entusiasmo nell'ambiente e mi sento pronto a dare il massimo», le parole del neo acquisto rossoverde.

Il giocatore verrà presentato all’evento dedicato al nuovo progetto Minibasket, sabato sera alle 19:00 presso la Cooperativa Alla Fonte. A seguire ricco aperitivo offerto dal nostro partner.