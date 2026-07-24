Dodecarun: il circuito fa tappa a Osasco 

Doppio impegno nella settimana più intensa del circuito Dodecarun . Dopo il 5000 di mercoledì sulla pista di Saint-Christhope, si torna in gara per la dodicesima tappa sabato 25 luglio a Osasco (Torino), in un interessante abbinamento tra corsa e ciclismo. Alle classiche Giornata Azzurra e Giornata Rosa riservate alle due ruote, gare interregionali per le categorie giovanili con l’organizzazione del GS Alpina, si affianca quest’anno la prima edizione della 7 km di Osasco .

«Avevamo questo bel circuito – dice Luca Zanotti dell’Atletica Pinerolo, la società che cura la parte podistica della giornata – e abbiamo pensato: perché non usarlo anche per la corsa? È la seconda gara di Dodecarun che organizziamo quest’anno, dopo il Cross della Pace che l’11 gennaio ha inaugurato il circuito».

La partenza è prevista alle ore 18.

Queste le classifiche ufficiose del circuito Dodecarun prima della dodicesima prova:

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 486 punti; 2 Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) e Bono (Pod. Robbiese) 401; 4. Laratore (Roata Chiusani) 372; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 195; 6. Roselli (Atl. Novese) 190; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 184; 8. C.Chiabrera (Brancaleone Asti) 176; 9. Agoglia (Brancaleone Asti) 170; 10. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 462 punti; 2. Rabbia (Brancaleone Asti) 368; 3. Cavalieri (Sisport) 356; 4. Di Salvo (Roata Chiusani) 326; 5. Mocci (Bio Correndo Avis) 271; 6. Laino (Brancaleone Asti) 270; 7. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 217; 9. Sulis (Brancaleone Asti) 194. 10. Azeroual (Atl. Alessandria) 191.

Categorie

Uomini. JPSM: 1. Magagna (Atl. Alessandria) 186; 2. Aimar 170; 3. Celestre (Atl. Alessandria) 125. SM35: 1. Zottarelli (Atl.Alessandria) 214; 2. Roselli 186; 3. Zerbo (Atl. Novese) 132. SM40: 1. Caresio 570; 2. Martinotti (Run of Made) 206; 3. Russo (Iinternational Security) 150. SM45: 1. Laratore 524; 2. Arnaudo 486; 3. Salavastru (Brancaleone Asti) 162. SM50: 1. Bono 712; 2. Agoglia 430; 3. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 270. SM55: 1. Zamuner 350; 2. Bocchio (Atl. Novese) 280; 3. Cazzato Corciulo (Run of Made) 232. SM60: 1. Murgia (Bio Correndo Avis) 362; 2. Ventrice (Sanr’Orso Aosta) 180; 3. Crivellari (Accademiatletica) 176. SM65: 1. Castellino (Roata Chiusani) 442; 2. C.Chiabrera 432; 3. Martignetti (Bio Correndo Avis) 284. SM70: 1. Comuzio (Pod. Robbiese) 366; 2. Molinari (Trinese) 298; 3. Forzan (Bio Correndo Avis) 296. SM75+: 1. Gioffrè (Atl. Novese) 178; 2. Ceccarelli (Dant’Orso Aosta) 70; 3. Marquis (Atl. Monterosa) 68.

Donne. JPSF: 1. N.Chiabrera 548; 2. Cavalieri 332; 3. Gagliardi 178. SF35: 1. Lenti (Frecce Bianche) 170; 2. Chirila (Tapporosso)120; 3. Salzani (Atl. Novese) 118. SF40: 1. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 158; 2. Marchisa (Atl.Alessandria) 136; 3. Montanera (Pod.Torino) 128. SF45: 1. Laino 304; 2. Tomasova (Atl. Santhià) e Zavanone

(Brancaleone Asti) 120. SF50:1. Giusto (Atl.Pinerolo) 304; 2. Busa (Sant’Orso Aosta) 128; 3. Ferro (Vittorio Alfieri) 120. SF55: 1. Rabbia 574; 2. Mocci 376; 3. Bruno (Runcard) 256. SF60: 1. Di Salvo 552; 2. Re (Azalai) 116; 3. Semprini (Vittorio Alfieri) 112. SF65: 1. Pejrani 648; 2. Sulis 554; 3. Villabruna (Trinese) 360. SF70:1. Carchedi (Brancaleone Asti) 180; 2. Gallia (Verdenero)118; 3. Colabello (Atl. Pont Saint Martin) 70. S75+:1. Stefani (Atl. Baudenasca) 68; 2. Crivellaro (Run of Made), Monasterolo (Borgaretto ’75) e Vaccari (Atl.Santhià) 60.