Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti CanaleseAlta Langa-GottaseccaNocciole Marchisio Cortemilia-Olivieri Opere Edili DuseuTerre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo SubalcuneoAcqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni CevaBcc Pianfei Pro Paschese-IM-EL Osasio Galvanotecnica MonticelleseAraldica Castagnole-Roero Isolamenti Canalese: Acqua San Bernardo Subalcuneo 18; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 12; Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Alta Langa e Terre del Barolo Albese 9; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 8; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 6; Olivieri Opere Edili Duseu 5; Araldica Castagnole 4.Centro Incontri Us Gallese-Pieve di TecoAmici del Castello-Alusic MerleseBenese-SpebProdeo Chiusavecchia-Castiati NeiveseFbc Sabbiature Augusto Manzo-Virtus Langhea Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese: Prodeo Chiusavecchia e Castiati Neivese 15; Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese 12; Valle Bormida 11; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.Don Dagnino-Virtus LangheSubalcuneo-RiccaMonticellese-DuseuSan Biagio-BormidesePro Paschese-GottaseccaCastiati Castagnole-CevaRicca-Don DagninoGottasecca-San Biagioa Bormida: Bormidese-Castiati Castagnolea Dolcedo: Duseu-Pro Paschesea Ceva: Ceva-Subalcuneoa Dogliani: Virtus Langhe-Monticellese: Ricca 16; Gottasecca 15; Pro Paschese, Castiati Castagnole e Monticellese 11; Ceva 10; Duseu e Don Dagnino 9; Subalcuneo 6; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.a Madonna del Pasco: Gottasecca-RiccaTaggese-Acqua San Bernardo Subalcuneo: Pro Spigno: Taggese 1; Pro Spigno e Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.Augusto Manzo-Valle Grana Caraglio: Monastero Dronero: Valle Grana Caraglio 1; Monastero Dronero e Augusto Manzo 0.a Bene Vagienna: Benese-Pieve di Teco: Global Sped Neivese: Global Sped Neivese, Benese e Pieve di Tecoa Ricca: Abrigo Croma Ricca-Peveragno: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Abrigo Croma Ricca e Peveragnoa Neive: Global Sped Neivese-Pro Spignoa Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.Canalese A-San Leonardoad Alba: Gymnasium Albese-Canalese B: Amici del CastelloAmici del Castello 4; Canalese B e Canalese A 2; San Leonardo 0; Gymnasium Albese -1. (San Leonardo e Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)Pro Paschese-BubbioSan Leonardo-Virtus Langhe Ba Cortemilia: Cortemilia-Subalcuneoad Alba: Albese-Araldica Castagnolea Dogliani: Virtus Langhe A-Merlese: San Leonardo e Bubbio 13; Pro Paschese 11; Subalcuneo 9; Cortemilia 8; Albese e Merlese 5; Virtus Langhe A e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe un punto di penalizzazione).Pro Paschese A-Ricca: Ceva: Ricca 1; Ceva e Pro Paschese A 0.a Bormida: Bormidese-San Biagio: Bormidese, Don Dagnino e San Biagio 0.Amici del Castello-Subalcuneo A: Speb: Amici del Castello 1; Speb e Subalcuneo A 0.Pro Paschese B-Araldica Castagnolea Cuneo: Subalcuneo B-San Leonardo: Pro Paschese B 1; San Leonardo, Subalcuneo B e Araldica Castagnole 0.a San Rocco di Bernezzo: Speb-RiccaPro Paschese B-Subalcuneo ASubalcuneo A in finaleRicca-Merlese BAraldica Castagnole-CevaValle Bormida-Neivese Aa Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo: Alta Langa: Ricca 13; San Leonardo 11; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 7; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -1. (Ceva un punto di penalizzazione)Don Dagnino-Albese BAlbese B-Amici del CastelloAlbese A-Cortemiliaa Mondovì: Merlese A-Neivese Ba Neive: Neivese C-Don Dagnino: Pro Paschese A: Cortemilia 13; Merlese A 11; Neivese B 9; Albese A 8; Pro Paschese A e Don Dagnino 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.Ricca-Neivese BCortemilia-San Leonardoa Madonna del Pasco: Ricca-San LeonardoMerlese-GottaseccaSan Leonardo-Don Dagninoa Dolcedo: Duseu-Riccaa Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb: San Leonardo 13; Speb, Pro Paschese e Ricca 8; Don Dagnino 6; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)Cortemilia-Augusto ManzoAlbese-Monastero Dronero Aa San Biagio Mondovì: San Biagio-Cevaa Canale: Canalese-Monastero Dronero B: Monastero Dronero B e Monastero Dronero A 11; Albese 10; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San LeonardoDon Dagnino 12; Taggese 7; Prodeo Chiusavecchia 5; Pompeiana 0.Pieve di Teco 8; Amici del Castello B e Amici del Castello A 2.Amici del Castello B seconda, Amici del Castello A terza per differenza giochi negli scontri direttiSubalcuneo 11; Speb 7; Centro Incontri Us Gallese 6; Valle Grana Caraglio 0.Pro Paschese 11; Merlese 9; Castellettese 3; Peveragno 1.Ricca A-Ricca CRicca A-Ricca BRicca C-AlbeseRicca C-Ricca BRicca A-AlbeseRicca B-Albese: Ricca A 12; Albese 6; Ricca C 4; Ricca B 2.Canalese A e Monticellese 6; Canalese B 0.Canalese A prima, Monticellese seconda per differenza giochi negli scontri direttiAugusto Manzo 7; Cortemilia 5; Pro Spigno 0.Alta Langa A 10; Gottasecca 8; Ceva 6; Alta Langa B 0.ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello Ba Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggesea Cuneo: Subalcuneo-Merlesea Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speba Ricca: Ricca A-Monticellesea Canale: Canalese A-Albesea Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottaseccaa San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemiliaa Ceva: Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschesead Alba: Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa