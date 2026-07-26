Riccardo Pavese ricevuto dal sindaco di Alba

Il giovane cestista albese classe 2008, Riccardo Pavese , ha sfiorato lo scudetto Under 19 dopo una stagione incredibile. Sta inseguendo il sogno di diventare un giocatore di basket professionista e, dopo essere cresciuto nell’ Olimpo Basket Alba , ha disputato la sua terza sthe del basket italiano e d’Europa (ha vinto infatti un’Eurolega/Coppa Campoioni, la Champions League della pallacanestro).

Il settore, dunque, di una squadra di Serie A è di altissimo livello ed è il luogo adatto in cui inseguire questo sogno. E per poco non è diventata realtà la vittoria dello scudetto italiano Under 19.

Dopo una stagione molto impegnativa e vissuta su più fronti (tra Under 19 Eccellenza, Serie B2, allenamenti con la Serie A e Next Gen Cup), la squadra di coach Ansaloni e di Riccardo Pavese è arrivata a disputare i nazionali in un tempio della palla a spicchi come il Pala Tiziano di Roma. I brianzoli sono arrivati fino in semifinale dove a lungo hanno guidato la partita dall’inizio fino ai minuti conclusivi, quando si sono visti beffare dalla Tortona di un Josovic immarcabile. Tortona avrebbe poi vinto in scioltezza la finale il giorno ed ecco perchè Riccardo Pavese e la sua Cantù sono arrivati davvero a pochi centimetri da un grande successo. Ci potranno riprovare l’anno prossimo.

Per questo importante traguardo sportivo, Riccardo Pavese è stato ricevuto dal Sindaco di Alba Alberto Gatto nella mattinata del 22 luglio, un momento di celebrazione per l’impegno nell’intraprendere un percorso difficile, lontano da casa, ma che sta permettendo la sua crescita.

Tra poche settimane, a inizio agosto, Riccardo farà ritorno a Cantù per iniziare la prossima stagione, che inizierà nella palestra secondaria del nuovo palazzetto di Cantù (da 5'200 posti e che aprirà poi a gennaio). Sarà un’annata molto importante, soprattutto per le ambizioni del gruppo Under 19.