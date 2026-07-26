Il calendario della Preseason 2026-27 del Derthona Basket

Partenza anticipata prima di Ferragosto e sette avversarie da affrontare tra scrimmage e amichevoli più canoniche, prima di presentarsi all’avvio della sua sesta avventura consecutiva nel campionato di Serie A fissato nell’ultimo weekend di settembre. È il programma del precampionato 2026-27 del Derthona Basket , targato Bertram nelle competizioni nazionali e Baglietto nella prima stagione di sempre in BKT EuroCup.

AGOSTO

L’inizio delle attività del gruppo allenato per il secondo anno consecutivo da Mario Fioretti e dai suoi vice Iacopo Squarcina e Andrea Vicenzutto è con i test fisici che verranno effettuati lunedì 10 agosto nella Facility della Cittadella dello Sport di Tortona, sede della quasi totalità dei quaranta giorni di preparazione dei Leoni bianconeri agli impegni ufficiali della nuova annata. Il primo allenamento è fissato per il mattino del giorno successivo, martedì 11, con la seduta atletica allo Stadio Fausto Coppi di Tortona – scenario delle prime tre mattinate di lavoro – agli ordini del preparatore atletico Jacopo Torresi e del suo assistente Francesco Sciarretta, seguito al pomeriggio dal primo allenamento di basket in Facility.

Ad eccezione della pausa per Ferragosto, il doppio turno di sedute giornaliere andrà avanti per le tre settimane inaugurali di preparazione, all’interno delle quali troveranno spazio altrettanti scrimmage. L’esordio ci sarà sabato 22 al PalaBakery di Piacenza con la formazione di Serie A2 della Fortitudo Bologna (orario ancora da definire). Sempre dalla seconda serie arriverà l’avversaria della prima uscita casalinga, mercoledì 26 alle ore 17:30 in Facility con l’Urania Milano, per poi chiudere il trittico con il primo incontro con una formazione che il Derthona si troverà di fronte in campionato, la Pallacanestro Cantù, match di sabato 29 anch’esso fissato alle 17:30 in Facility.

SETTEMBRE

Appuntamenti di richiamo con l’arrivo del mese che porterà alla partecipazione in Supercoppa LBA e all’inizio di campionato e EuroCup. Dopo l’amichevole di mercoledì 2 alle 17:30 con gli svizzeri dei Lions Ginevra sempre nella palestra secondaria della Cittadella, sabato 5 la squadra sarà in Liguria per rinsaldare il suo legame speciale con i tanti appassionati della regione, che potranno assistere al test del PalaRavizza di Alassio (SV) con gli Sharks Antibes, formazione del secondo campionato francese.

Al rientro in sede, il Derthona tornerà a viaggiare mercoledì 9 alla volta di Parma per affrontare la Virtus Bologna nel “Memorial Matteo Bertolazzi” in programma al PalaCiti. Sabato 12 altra sfida con una compagine emiliana di Serie A, la Pallacanestro Reggiana, una sorta di prova generale alla Nova Arena in vista della kermesse della Supercoppa di sabato 19 e domenica 20 organizzata nell’impianto di casa. In mezzo, a chiudere la preseason, ci sarà la presentazione ufficiale ai tifosi della squadra, insieme alla formazione femminile del BCC Derthona e al Derthona Baskin: l’appuntamento è per giovedì 17 alle 18 in Cittadella.