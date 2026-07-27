Twin Towns: la serie C femminile ad Alba

Le Twin Towns schiereranno nel 2026-27 nuovamente una squadra senior, che prenderà parte al campionato di Serie C femminile. Finalmente la prima squadra femminile di basket per la prima volta la squadra giocherà ad Alba! Grazie all’accordo con Olimpo Basket, le Twin Towns potranno disputare le gare casalinghe al Pala Langhe, seppur gli allenamenti si svolgeranno altrove, per mancanza di spazi palestra per le ragazze nell’impianto di Corso Langhe. Il gruppo sarà composto per la gran parte da giovanissime ragazze del territorio e sarà guidato in panchina da coach Christian Sopegno. Le porte sono aperte per le ragazze che volessero eventualmente unirsi al gruppo! Per informazioni contattare: 3665390311 - info@twintowns.it