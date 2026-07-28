Yogananda: quarta edizione a Bardonecchia a sostegno di Just The Woman I Am

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna YOGANANDA, l'appuntamento che unisce benessere, movimento e solidarietà nella splendida cornice dell'alta montagna. Sabato 1 agosto andrà in scena la quarta edizione dell'evento, organizzato dal CUS Torino a sostegno di Just The Woman I Am, con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

L'appuntamento è fissato alle ore 9.30 presso Melezet, Località Chesal a Bardonecchia, con inizio della pratica alle 10.30. A quota 1.800 metri, immersi nella suggestiva oasi verde del Chesal e circondati dalla maestosità dell'arco alpino occidentale, i partecipanti vivranno un'esperienza rigenerante dedicata al benessere del corpo e della mente, in un contesto naturale capace di favorire ascolto, condivisione e connessione con sé stessi.

Il tema dell'edizione 2026 sarà "Il Canto del Corpo: dallo yoga alle danze popolari", un percorso esperienziale che accompagnerà i partecipanti in un viaggio interiore attraverso tre momenti e tre linguaggi differenti, accomunati dalla volontà di riscoprire il corpo come spazio di presenza, energia ed espressione. Un percorso dedicato a risvegliare l'energia vitale, liberare le emozioni e riscoprire il movimento come strumento di benessere ed espressione.

Sul palco si alterneranno cinque insegnanti di grande esperienza: Roberto Borgis, Virginia Pareto, Aurora Anahata Losapio, Silvia Gallino e Ilaria Laterza, accompagnati dalla musica strumentale dal vivo di Simone Campa, che renderà ancora più coinvolgente e immersiva l'esperienza e chiuderà la pratica con una sessione di sound healing session, bagno di gong.

YOGANANDA è aperto a tutti, indipendentemente dall'età o dal livello di esperienza nella pratica dello yoga. La partecipazione prevede una donazione di 15 euro, a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

L'evento rappresenta un'occasione per concedersi un momento di benessere personale, vivere la montagna in modo autentico e condividere i valori che da sempre caratterizzano Just The Woman I Am: prevenzione, salute, inclusione e solidarietà.

In occasione dell’evento il Presidente del CUS Torino, Riccardo D’Elicio, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Con YOGANANDA rinnoviamo un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato un momento molto atteso da chi desidera vivere lo sport e il benessere in armonia con la natura. La quarta edizione conferma la volontà del CUS Torino di proporre iniziative che promuovano corretti stili di vita e, allo stesso tempo, sostengano concretamente la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, cuore del progetto Just The Woman I Am. Bardonecchia, con la straordinaria cornice delle Alpi, offre il luogo ideale per fermarsi, respirare e riscoprire il valore del movimento come strumento di benessere, inclusione e condivisione. Ringrazio tutti gli insegnanti, i volontari, i partner e i partecipanti che, con la loro presenza, contribuiscono a rendere possibile questa iniziativa e a trasformare un'esperienza di crescita personale in un gesto concreto a favore della collettività».

Respira. Muoviti. Sostieni la ricerca. YOGANANDA ti aspetta in vetta. Maggiori info a questo link.