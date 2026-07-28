Le Miniolimpiadi tornano a Sauze d’Oulx

Sport, sorrisi e tanta voglia di mettersi in gioco: Sauze d’Oulx si prepara ad accogliere l’ edizione 2026 delle Miniolimpiadi , l’appuntamento estivo dedicato ai bambini e alle famiglie che ogni anno trasforma una giornata di gara in una grande festa dello sport. Dopo la prima tappa disputata due settimane fa sulla pista di atletica leggera di Sestriere, dove i giovani partecipanti hanno già dimostrato entusiasmo e spirito di squadra, la sfida continua a Sauze d’Oulx.

L’appuntamento è per venerdì 31 luglio al centro sportivo Pin Court, che per l’occasione diventerà un piccolo stadio olimpico a misura di bambino. Potranno partecipare i nati tra il 2012 e il 2023: dai più piccoli ai più grandi, tutti avranno l’occasione di vivere un’esperienza speciale, fatta di movimento, amicizia, gioco e divertimento.

Organizzata dallo Sci Club Sauze d’Oulx, la manifestazione è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sauzina. I bambini potranno cimentarsi in tante prove pensate per coinvolgere ogni età: corsa campestre, salto in alto e in lungo, gare di velocità (100 metri per i più grandi, 20 per i più piccoli), corsa a ostacoli, lancio del Vortex per gli 8-12 anni, tiro al bersaglio e bowling per i più piccoli dai 3 ai 7 anni. Un programma vario e divertente, pensato per far scoprire a ciascuno il piacere dello sport in modo semplice, sicuro e allegro.

Sotto lo sguardo attento degli allenatori, che accompagneranno i partecipanti anche nel ruolo di giudici, ogni bambino potrà provare, divertirsi e sentirsi protagonista. Le Miniolimpiadi non sono soltanto una competizione: sono un’occasione per imparare il rispetto delle regole, il valore dell’impegno e la bellezza di condividere un’esperienza con nuovi amici.

La giornata si concluderà con una gustosa merenda per tutti e con la consegna di un ricco pacco gara: un modo speciale per premiare l’entusiasmo di ogni partecipante e ricordare che il risultato più bello è esserci, divertirsi e portare a casa un bellissimo ricordo.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 di venerdì 31 luglio.

Questo il programma della manifestazione:

ore 9,00 Ritrovo

ore 10,00 Inizio delle competizioni

ore 12,30 Fine prima parte dei Giochi

ore 14,00 Proseguimento delle gare

ore 16,00 Premiazione

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria: 0122 858283 - sciclubsauze@gmail.com