BEA Chieri: Leopardi 3×3 accede alle Finals di Riccione da prima nel ranking italiano

Da inizio giugno a oggi, la squadra del Progetto BEA Leopardi ha conquistato il primo posto di due tornei Master (Pavia e Jesolo) e del torneo Top Sand di Rimini, arrivando così a quota 17.435 punti. A questi ottimi risultati, si aggiungono due secondi posti a Tornei Master (Dat di Perugia e Marsala) e la semifinale al torneo Top di Sanremo.

A Riccione, gli Arancioni incontreranno nuovamente le migliori squadre della Penisola, per il torneo che assegnerà lo scudetto 2026.

Commenta il DS Stefano Piccionne: «Il primo posto nel ranking nazionale è un risultato incredibile, che non ci aspettavamo. Al di là di come andranno le Finals, è già un successo. Al primo anno di partecipazione al circuito Elite 3×3, abbiamo raggiunto risultati di cui andare molto orgogliosi. Questo è stato fatto coinvolgendo giocatori da diverse regioni d’Italia, non senza difficoltà, creando un gruppo solido e unito anche grazie al lavoro del dirigente Gigi Ferraris. La convocazione di Nicolò Piccionne per il raduno della Nazionale Under 21 è un altro traguardo che ci gratifica e ci fa ben sperare per la prossima stagione, dove ci piacerebbe coinvolgere sempre di più anche il Settore Giovanile nelle attività 3×3. Vogliamo continuare su questa strada».