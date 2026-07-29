Derthona Basket: calendario definitivo BKT EuroCup

Sarà martedì 29 settembre alle ore 18 italiane la prima assoluta della Baglietto Derthona Tortona in BKT EuroCup con la trasferta in Lettonia sul campo del Riga Zelli. Mercoledì 7 ottobre alle 19:30 l'esordio casalingo alla Nova Arena con i francesi di Le Mans. Date e orari ufficiali del calendario di regular season sono stati diffusi oggi da Euroleague Basketball per la competizione europea che da quest’anno vedrà per la prima volta al via la squadra bianconera, inserita nel Girone A.

UNA PRIMA STORICA

Il debutto a Riga dei Leoni avrà un significato particolarmente rilevante, sarà infatti la sfida che – in contemporanea con Neptunas Klaipeda-Dolomiti Energia Trento – aprirà cronologicamente l’intera stagione di EuroCup e tra due debuttanti assolute nel torneo. La settimana dopo ci sarà il battesimo casalingo alla Nova Arena con Le Mans, mercoledì alle ore 19:30, giorno della settimana e orario che saranno una costante per tutte le 7 gare interne della formazione allenata da Mario Fioretti. Unica eccezione la gara della decima giornata con l’Aris Salonicco, in programma martedì 15 dicembre ma sempre alle 19:30.

La chiusura della regular season ci sarà mercoledì 13 gennaio alle 20 sul parquet dell’Hapoel Gerusalemme.

DATE PLAYOFF

Le prime 4 classificate di ciascuno dei 4 gironi accederanno ai playoff tutti al meglio delle tre gare, con il fattore campo a favore delle migliori classificate in regular season. Gli ottavi di finale sono in programma tra il 2 e il 12 febbraio, i quarti di finale tra il 9 e il 19 marzo, le date delle semifinali sono comprese tra il 31 marzo e il 9 aprile, mentre le EuroCup Finals si giocheranno rispettivamente il 21 e il 27 aprile e – se necessaria Gara 3 – venerdì 30 aprile.

CALENDARIO COMPLETO BAGLIETTO DERTHONA TORTONA (orario italiano)

Prima giornata

Martedì 29/09/26: ore 18:00 Riga Zelli – Baglietto Derthona Tortona

Seconda giornata

Mercoledì 07/10/26: ore 19:30 Baglietto Derthona Tortona – Le Mans Sarthe Basket

Terza giornata

Mercoledì 14/10/26: ore 19:00 Aris Salonicco Betsson – Baglietto Derthona Tortona

Quarta giornata

Mercoledì 21/10/26: ore 19:30 Baglietto Derthona Tortona - Recoletas Salud San Pablo Burgos

Quinta giornata

Mercoledì 28/10/26: ore 19:30 Baglietto Derthona Tortona – Rostock Seawolves

Sesta giornata

Mercoledì 04/11/26: ore 18:30 Cedevita Olimpija Lubiana - Baglietto Derthona Tortona

Settima giornata

Mercoledì 11/11/26: ore 19:30 Baglietto Derthona Tortona – Hapoel Midtown Gerusalemme

Ottava giornata

Mercoledì 18/11/26: ore 19:30 Baglietto Derthona Tortona – Riga Zelli

Nona giornata

Martedì 08/12/26: ore 20:00 Le Mans Sarthe Basket – Baglietto Derthona Tortona

Decima giornata

Martedì 15/12/26: ore 19:30 Baglietto Derthona Tortona – Aris Salonicco Betsson

Undicesima giornata

Martedì 22/12/26: ore 20:30 Recoletas Salud San Pablo Burgos – Baglietto Derthona Tortona

Dodicesima giornata

Martedì 29/12/26: ore 20:00 Rostock Seawolves – Baglietto Derthona Tortona

Tredicesima giornata

Mercoledì 06/01/27: ore 19:30 Baglietto Derthona Tortona – Olimpija Lubiana

Quattordicesima giornata

Mercoledì 13/01/27: ore 20:00 Hapoel Midtown Gerusalemme - Baglietto Derthona Tortona