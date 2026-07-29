Progetto Agon: assegnate le 24 borse di studio 2026/2027

Nella giornata di mercoledì 29 luglio sono state deliberate le 24 borse di studio del Progetto Agon 2026/2027 dalla commissione composta dal Prof. Corrado Lupo delegato dell’Università degli Studi di Torino, dalla Prof.ssa Giulia Mezzalama delegata del Politecnico di Torino, dal Prof. Riccardo D’Elicio Presidente del Centro Universitario Sportivo Torinese, del Vice Presidente della FederCUSI Dott. Claudio Bertoletti , dalla Dott.ssa Sara Rainero delegata dell’EDISU Piemonte, dal Dott. Nicola Savino delegato della Fondazione Collegio Universitario Einaudi, dall’Avv. Luca Olivetti e dalla Dott.ssa Roneda Vokshi , dal Dott. Omar Cavuoto in rappresentanza del Centro Universitario Sportivo torinese e dalla Dott.ssa Francesca Iebole Responsabile del Progetto Agon CUS Torino.

Nato per sostenere studenti-atleti di talento provenienti dall’Italia e dall’estero, il Progetto AGON offre l’opportunità di intraprendere un percorso universitario di alto livello senza dover rinunciare all’attività sportiva agonistica. Grazie alla collaborazione tra istituzioni accademiche e sportive, il programma favorisce un equilibrio concreto tra studio e sport, mettendo a disposizione strumenti di supporto, percorsi formativi flessibili e servizi di tutoraggio dedicati. AGON promuove così la crescita personale, accademica e sportiva dei partecipanti, accompagnandoli nella costruzione di competenze e prospettive professionali solide per il futuro, anche oltre la carriera agonistica.

Il progetto AGON si propone di sostenere lo sviluppo delle discipline sportive coinvolte, contribuendo ad accrescere sia il livello qualitativo sia il numero di praticanti. Allo stesso tempo, mira a rafforzare l’attrattività del sistema universitario torinese e dello sport universitario come punto di riferimento per studenti-atleti di talento provenienti dall’Italia e dall’estero. Un ulteriore obiettivo è la promozione del modello di Dual Career, favorendo l’integrazione tra percorso accademico e carriera sportiva e valorizzando l’esperienza del sistema universitario torinese come esempio di eccellenza in questo ambito.

Gli sport sono i seguenti: rugby maschile e femminile, lotta olimpica maschile e femminile, atletica maschile e femminile, tennistavolo maschile, tennis maschile e femminile, pallavolo femminile, basket maschile, canoa velocità maschile e femminile, canottaggio maschile e femminile, hockey prato femminile e pattinaggio su ghiaccio maschile e femminile.

Sono state assegnate 14 borse di studio complete (“full”: tasse universitarie, vitto, alloggio ed utilizzo delle strutture e delle palestre del CUS Torino, messa a disposizione di tecnici e istruttori qualificati e materiali sportivi) e 10 borse di studio (“light”: tasse universitarie ed utilizzo delle strutture e delle palestre del CUS Torino, messa a disposizione di tecnici e istruttori qualificati e materiali sportivi). Inoltre la commissione ha assegnato per la prima volta una borsa di studio ad un’atleta/studentessa con disabilità, precisamente nella paracanoa, specialità in cui il Centro Universitario Sportivo torinese ha un’organizzazione sportiva in grado di supportare atleti diversamente abili di alto livello, che non abbiano compiuto i 35 anni di età.

Queste le parole del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio: «Il Progetto AGON rappresenta un impegno concreto del CUS Torino nel promuovere un modello di sport universitario capace di valorizzare il doppio percorso degli studenti-atleti, permettendo loro di conciliare al meglio la carriera accademica con quella agonistica. È una soddisfazione vedere come, anno dopo anno, questa iniziativa continui a crescere e a essere un punto di riferimento a livello nazionale. Desidero ringraziare tutti gli enti e i partner che anche per l’anno accademico 2026/2027 hanno scelto di sostenere il progetto, contribuendo a offrire nuove opportunità ai nostri giovani. AGON continua a rappresentare un valore aggiunto per il sistema universitario torinese, rafforzando il ruolo di Torino come Città Universitaria e dello sport».

La graduatoria ufficiale a questo link.