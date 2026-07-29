Vehementia Tennis Team: conclusa la 7ª tappa del circuito giovanile Dunlop

Ben otto tabelloni hanno movimentato la 7ª tappa del circuito giovanile Dunlop ( under 8 - under 16 ) sui campi della VTT di Lagnasco , nella struttura del Tennistadium. Circa 100 gli scritti nei diversi draw, con il più ricco dal punto di vista numerico rappresentato dal singolare maschile under 14, con giocatori compresi tra la categoria 4 NC e quella dei 3.1. Il successo è andato al termine a Samuele Migliore , classifica di 3.5. In finale ha superato 6-7 6-1 10-6 il numero 1 al via, Federico Berrino, classifica di 3.4.

Tra i più piccoli (under 10) il successo è andato a Noah Defilippi (4 NC) che si è imposto con un doppio 6-0 a Francesco Puci.

Non ha tradito le attese e la posizione di prima testa di serie, la racchetta di casa Lorenzo Maria America, under 12 classificato 4.1. In finale ha sconfitto per 6-3 6-4 il compagno di allenamenti in VTT Andrea Rivoira, stessa classifica e numero 3 del draw. Rivoira in semifinale si era imposto al numero 2 del tabellone, Edoardo Pallo, con lo score di 6-2 7-6. L’under 16 maschile è andato in archivio con l’affermazione di Tommaso Moi, numero 1 del draw, per 6-3 6-2 su Giulio Berardo.

Il torneo al femminile ha premiato nella categoria under 10 Ginevra Demarchi, portacolori della VTT di Lagnasco che ha sconfitto nel match decisivo, con un doppio 6-2, Beatrice Caffaro, altra racchetta di casa VTT. L’under 12 in rosa ha sorriso anche in questo caso a una tennista che sta crescendo con lo staff tecnico del club di Lagnasco. Stiamo parlando di Marta Bruna, 4-1, che ha superato in finale per 7-5 6-7 10-5, in una delle partite più combattute dell’intera competizione Taiisia Spirtova, classificata 4.3. Marta Bruna ha sigillato anche il tabellone under 14 battendo in finale Sofia Girardi con un duplice 6-1. Infine, l’under 16 ha premiato il tris di Marta Bruna che si è imposta nel confronto finale a Viola Ceretto per 6-0 6-4.

«Una competizione di buon livello tecnico – hanno sottolineato i dirigenti della VTT – che ha messo in luce alcuni giovani talenti della nostra regione. E’ stato un piacere vedere tra i protagonisti molti dei nostri giocatori che sono partiti proprio dagli insegnamenti base della nostra scuola e oggi sono in grado di distinguersi nei vari circuiti regionali e nazionali».

L’estate della VTT continua all’insegna dello sport, del sano agonismo e della voglia di continuare a crescere divertendosi.