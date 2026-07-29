Cuneo Volley: conferme e novità all’interno del Team biancoblù

«La continuità, professionale ed umana, che c'è nei tecnici e sanitari è sintomatica della soddisfazione e della stima che io personalmente nutro verso tutti loro, sentimento che credo sia condiviso dalla società – ha sottolineato Coach Battocchio nel parlare del proprio Team, proseguendo - Sono persone sincere e affidabili, la conferma credo sia un segnale importante di stima e fiducia che ci è stato dato. Questo, con il lavoro imprescindibile e la presenza discreta, puntuale e non scontata di Silvia e Stella e la regia, di qualità eccelsa, ed umanità ancor di più di Paolo, è un mattone fondamentale sul quale costruire la nostra strada».

La Società biancoblù ringrazia profondamente Michele Avico ed Emanuele Careddu per l’encomiabile lavoro svolto nelle ultime due stagioni e la professionalità dimostrata in ogni situazione, augurando loro il meglio nei progetti futuri.

New entry del Team il Preparatore Atletico Valerio Grossi e la Fisioterapista di campo Jimena Festino, entrambi con esperienza nel mondo della pallavolo ad alto livello all’interno di Club e/o Nazionali.

L’Head Coach ha così commentato i nuovi innesti: «Credo che uno dei motivi di queste ottime annate sportive risieda nella crescita dello staff: in questo senso, l'arrivo di Valerio e Jimena è un ulteriore step di crescita, determinante per continuare a sognare. Si tratta di due professionisti molto bravi, specializzati e affamati, con etica e cultura del lavoro, che sono sicuro si integreranno al meglio con il resto dello staff, fatto di persone di livello altissimo e che hanno portato Cuneo dov'è. Sono molto contento che la Società abbia sposato la mia filosofia della crescita della struttura come radice per gli alberi di domani: sta a tutti far sì che crescano rigogliosi con continuità».

Queste le prime dichiarazioni del neo Preparatore Atletico Valerio Grossi: «La storia pallavolistica di Cuneo e la buona reputazione della Società hanno determinato la mia scelta. Con il Coach, parte dello staff e alcuni atleti ci siamo già visti a maggio durante gli allenamenti extra season e le prime impressioni sono state ottime, in quanto ho notato da parte di tutti un grande entusiasmo e abbiamo impostato il lavoro della prossima stagione. Con gli altri giocatori (esclusi i convocati in nazionale) ho già iniziato il lavoro di preparazione a distanza. ⁠L’obiettivo stagionale, mio personale, è diventare un punto di riferimento per i ragazzi, farli crescere atleticamente e creare un rapporto di fiducia».

«Ho tantissima aspettativa per tutto ciò che ci aspetta; avere l'opportunità di far parte della realtà Cuneo Volley è un vero onore. Sono in contatto con Coach Battocchio, lo staff e i giocatori già da qualche mese e si può già toccare con mano l'enorme professionalità e l'impegno che ci sono verso questo progetto. Il mio obiettivo è mettere a disposizione della squadra tutto ciò che è nelle mie possibilità per aiutarli a gestire i fastidi quotidiani, ottimizzare il loro rendimento e minimizzare i rischi fisici, assicurando che ogni giocatore arrivi nella sua versione migliore a ogni allenamento e partita» - si è così espressa la neo Fisioterapista di campo Jimena Festino.

LA SCHEDA

Valerio Rossi

Nato a: Modena

Professione: Preparatore Atletico

Titolo di Studio: Laurea in “Scienze Motorie, Sportive e della Salute”

CARRIERA

2025/2026: AEL Volleyball – Serie A1 F (Cipro)

2022/2023: Modena Volley – SuperLega

2021/2025: VGM-Modena Volley – U17M/ Serie D M e U19M / Serie C M

2021/2023: Villa D’Oro Pallavolo Modena - Serie B M

2019/2021: Gioca Volley Team Urbino – Serie D F

LA SCHEDA

Jimena Festino

Nata a: Lomas De Zamora - Argentina

Professione: Fisioterapista - Osteopata

Titolo di Studio: Laurea in “Fisioterapia e Fisiatria” – Postgraduate in Osteopathy

CARRIERA

2024/PRESENT: Men’s National Volleyball Team (Svizzera)

2024/2026: Volleyball Manacor Club – Super League (Spain)

2023/2024: One Volley (Milano) – 6-14 anni F

2022/2023: A5 West (Atlanta USA) – 11-16 anni F

2014/2018: Men’s Volleyball Team Lomas – Super League (Argentina)