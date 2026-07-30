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BEA Chieri: si interrompe la partnership con Pallacanestro Moncalieri

La decisione scaturisce dalla recente costituzione della nuova società denominata “Pallacanestro Torino Metropoli”, progetto di cui fa parte la Libertas Moncalieri in sinergia con altre società tra cui una con sede in Pino Torinese
2 min
BEA Chieri: si interrompe la partnership con Pallacanestro Moncalieri

BEA Chieri comunica la formale risoluzione dell'Accordo Quadro di Collaborazione con Libertas Moncalieri. La decisione scaturisce dalla recente costituzione della nuova società denominata “Pallacanestro Torino Metropoli”, progetto di cui fa parte la Libertas Moncalieri in sinergia con altre società tra cui una con sede in Pino Torinese. Tale operazione costituisce una violazione della clausola di esclusiva territoriale pattuita, che vincolava la collaborazione tecnica all'intera area chierese.

A fronte di questa scelta del sodalizio giallo-blu, che porta alla decadenza immediata della pluriennale partnership tecnica, la nostra Società ha già provveduto a tutelare i propri diritti nelle opportune sedi e modalità.

Nonostante la chiusura di questo capitolo, il Progetto Femminile arancio-nero continua con rinnovata energia. Consapevoli del lavoro svolto in questi anni, con risultati che ci inorgogliscono, la strada tracciata è quella di una crescita costante e importante di tutto il movimento sul territorio. Ne sono una testimonianza tangibile i titoli di Campionesse Regionali Under 13, conquistato nella stagione 2023/2024, e Under 14 nell'annata 2024/2025. A questi prestigiosi traguardi si uniscono le sette ragazze che hanno partecipato alle Finali Nazionali nella sola passata stagione sportiva, che vanno ad aggiungersi alle decine di atlete partite dal nostro Progetto e oggi in campo a ogni livello.

BEA Chieri continuerà a investire risorse, competenze e passione nel proprio settore femminile: lo dimostrano il crescente numero di ragazze che hanno scelto il nostro Progetto tecnico per la prossima stagione sportiva. Lo sviluppo umano e tecnico delle nostre atlete rimane il nostro obiettivo, oggi più che mai.

 

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