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Campionati Italiani di Paracadutismo Sportivo 2026

La presentazione ufficiale avverrà a Cumiana, presso centro di paracadutismo Sky Dream Center, giovedì 6 agosto alle ore 18. Da venerdì 7 agosto a domenica 9 agosto sono previste le gare
2 min
Campionati Italiani di Paracadutismo Sportivo 2026

È il più importante evento nazionale dedicato al paracadutismo sportivo. Per alcuni giorni atleti da tutta Italia si sfideranno per conquistare il titolo di Campione Italiano. Località di svolgimento: Sky Dream Center, Strada Galassa 11, 10040 Cumiana (TO). L’aviosuperficie si trova in prossimità del parco safari Zoom di strada Piscina a Cumiana.

La competizione è organizzata dall’Aeroclub di Torino. In collaborazione con l’ASD Paracadutismo Torino e la Scuola di Paracadutismo Sky Dream Center di Cumiana (Torino) con il patrocinio del CUS Torino.

La presentazione ufficiale avverrà a Cumiana, presso centro di paracadutismo Sky Dream Center, giovedì 6 agosto ore 18.00. Da venerdì 7 agosto a domenica 9 agosto sono previste le gare. Inizio lanci intorno alle 9 del mattino. L’attività proseguirà per tutto il giorno. Parteciperanno atleti agonisti, uomini e donne, di tutte le età. Saranno presenti anche campioni nazionali e volti noti del mondo del paracadutismo. Si vedranno gare di abilità e spettacolo in cielo e in atterraggio. Atterraggi millimetrici, formazioni in caduta libera e grande adrenalina. Un evento aperto al pubblico per far conoscere uno sport emozionante e di grande valore.

Direzione gara
Capo Giudice: G. Gaini
Giudici: Sig.ra Sara Sacchet, Sandro Gargini, Tatiana Mura

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