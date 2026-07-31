Artico: quando il silenzio fa rumore

Durante l'incontro sarà proiettato l'esclusivo docufilm dedicato a Ferdasky Glacier Expedition, la straordinaria avventura che nel 2024 lo ha visto protagonista in Islanda nel cuore del Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. Una pellicola intima e autentica che guiderà il pubblico attraverso i momenti cruciali di una traversata alpinistica condotta in totale autosufficienza, a piedi, affrontando le condizioni meteorologiche più dure del grande nord e trainando una slitta artica con tutto il necessario per sopravvivere. Un'impresa audace che ha sfidato i limiti umani in un viaggio emotivo dove il silenzio assoluto dei ghiacci diventa un rumore assordante; nel corso della serata, lo sguardo si aprirà anche sulla sua più recente e altrettanto sfidante spedizione, "The Last Line".

Un appuntamento speciale, inserito in una cornice d'eccellenza che lo stesso Roberto Ragazzi racconta così: «Essere ospite di un cartellone così vivo e prestigioso, capace di far dialogare cultura, sport e territorio ad alta quota, è per me un vero orgoglio. Portare il racconto dell'Artico qui a San Domenico ha un significato profondo: questa valle con la sua storia e la sua bellezza selvaggia, condivide con i grandi ghiacciai del Nord lo stesso spirito di accoglienza e rispetto per la natura incontaminata. Sarà emozionante connettere l'isolamento di quelle terre estreme con l'anima autentica e l'abbraccio caloroso del territorio».