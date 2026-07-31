Campionato Mondiale BikeTrial B.I.U. 2026: ad Alpette la seconda ed ultima prova

Sabato 8 e domenica 9 agosto ad Alpette è in programma la seconda ed ultima prova del Campionato Mondiale BikeTrial B.I.U. 2026 , valida anche come quarta prova del Campionato Nazionale BikeTrial UISP . L'evento è organizzato dal Valli del Canavese Trial Team in collaborazione con il Comune di Alpette , con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino .

Alla manifestazione partecipano le categorie agonistiche degli adulti, quelle amatoriali che competono per la Coppa del Mondo, le categorie giovanili (dai 7 a 15 anni, divisi per fasce d'età) e la categoria femminile. La partenza si troverà in paese, mentre le zone di gara saranno allestite lungo un percorso ad anello completamente naturale di circa 2 km vicino all'abitato di Alpette. Le zone saranno facilmente raggiungibili a piedi e anche dalle persone diversamente abili.

Venerdì 7 agosto sono in programma le iscrizioni degli atleti, la sfilata delle rappresentanze nazionali e la presentazione dell'evento con le autorità locali, metropolitane e regionali. Sabato 8 sono in programma le gare delle categorie giovanili (dai 7 ai 15 anni), di quelle amatoriali e di quella femminile. Domenica 9 agosto sarà la giornata dedicata alle categorie agonistiche: i più forti atleti di tutto il mondo si sfideranno per circa 5 ore su di un percorso estremamente spettacolare. Il Campionato Mondiale BikeTrial B.I.U. ad Alpette sarà l'unica prova in Italia nel 2026 ed è la prima volta che il circuito iridato arriva in Piemonte, costituendo una importante occasione di promozione del territorio.

La disciplina del BikeTrial, il Trial in bicicletta, è nata negli anni '80, come sport più semplice ed economico del Trial praticato in motocicletta. Fin dagli inizi lo spirito dei promotori e dei partecipanti è sempre stato improntato all’aggregazione intorno ad una disciplina praticabile fin dall’infanzia da bambine e bambini. Il movimento agonistico ha riservato uno spazio importante alle categorie giovanili, curando in particolar modo l'aspetto ludico e la promozione dei valori di sportività e rispetto del prossimo. Per i più giovani le gare di Alpette saranno un'occasione di aggregazione e di confronto con lingue e culture diverse, mentre gli adulti potranno confrontarsi con i migliori piloti del mondo e il pubblico potrà conoscere una disciplina sportiva molto spettacolare, nell’ambiente naturale dei boschi di Alpette adiacenti all'abitato, nell'area autorizzata del Valli del Canavese Trial Team. Gli spettatori potranno apprezzare il fresco garantito dalla quota di 1.000 metri, che nell’ultimo secolo ha fatto la fortuna di una località di villeggiatura scelta per la sua tranquillità e il gran numero di itinerari escursionistici possibili sulle montagne che la circondano, con vista sul vicino Parco Nazionale del Gran Paradiso. Alpette è celebre anche per l'Ecomuseo del Rame e per il suo Osservatorio Astronomico, un punto di riferimento del territorio per la divulgazione scientifica studentesca.

Il Valli del Canavese Trial Team asd è nato come Moto Club nel 1977 e ha organizzato gare di trial del Campionato del Mondo e un Campionato Italiano, con un forte impegno per rendere la disciplina motoristica sostenibile sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale. Nell'ultimo decennio il club ha sposato ancora di più la causa “green” promuovendo anche lo sport del Trial in bicicletta e organizzando diverse prove di Campionato Nazionale BikeTrial U.I.S.P. Il Valli del Canavese Trial Team è anche da sempre impegnato in iniziative di beneficenza per i bambini meno fortunati e nella collaborazione con cooperative sociali.