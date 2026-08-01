Sci Club Sauze d’Oulx: oltre 400 bambini al Pin Court per le Miniolimpiadi

Sono stati oltre 400 i bambini e i ragazzi, dai 3 ai 13 anni, che hanno preso parte all’edizione 2026 delle Miniolimpiadi, ospitate ieri, venerdì 31 luglio, al Centro Sportivo Pin Court di Sauze d’Oulx. La manifestazione ha confermato anche quest’anno la propria capacità di coinvolgere giovani partecipanti, famiglie e comunità locale in una giornata dedicata allo sport, al gioco e alla condivisione.
L’iniziativa, ormai appuntamento consolidato dell’estate sauzina, propone un modello di attività ludico-sportiva pensato per avvicinare i più piccoli alla pratica motoria in un contesto sereno, partecipato e inclusivo. Attraverso il gioco e il confronto, le Miniolimpiadi offrono infatti un’occasione concreta per promuovere rispetto delle regole, collaborazione, autonomia e spirito di gruppo. Superato il temporale di fine mattinata, il ritorno del sole ha accompagnato il regolare svolgimento della giornata, permettendo ai partecipanti di cimentarsi nelle prove previste con entusiasmo e spirito di condivisione.
A inaugurare ufficialmente la manifestazione è stato Piero Gros, vincitore della Coppa del Mondo nel 1974, campione olimpico di slalom speciale ai Giochi di Innsbruck 1976 e Presidente Onorario dello Sci Club Sauze d’Oulx. La sua presenza ha rappresentato un momento particolarmente significativo per i giovani partecipanti, richiamando i valori dell’impegno, della correttezza e della passione sportiva.
Il programma, predisposto dagli allenatori dello Sci Club Sauze d’Oulx, ha previsto prove differenziate per età: corsa campestre, salto in alto e in lungo, gare di velocità, corsa a ostacoli, lancio del Vortex per i bambini dagli 8 ai 12 anni, tiro al bersaglio e bowling per la fascia 3-7 anni. Le attività sono state organizzate con l’obiettivo di valorizzare non solo le capacità motorie, ma anche la partecipazione di tutti, il rispetto dei compagni e la dimensione educativa dello sport.
Al termine delle gare, tutti i partecipanti hanno ricevuto una merenda e il tradizionale pacco gara, a conclusione di una giornata che ha confermato il valore delle Miniolimpiadi come momento di socialità, crescita e aggregazione per il territorio.
«Siamo molto soddisfatti per l’ampia partecipazione dei piccoli atleti, che ha reso la giornata particolarmente positiva. Il successo della manifestazione è frutto dell’impegno condiviso di allenatori, volontari, famiglie e sponsor, che hanno contribuito a rendere possibile un appuntamento significativo per i bambini e per l’intera comunità» – hanno spiegato gli organizzatori.
L’estate sportiva di Sauze d’Oulx proseguirà nel prossimo fine settimana con Sauze Stay Bin, iniziativa dedicata a sport, benessere e inclusione in programma domenica 9 agosto al Parco Giochi.