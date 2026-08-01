Sci Club Sauze d’Oulx: oltre 400 bambini al Pin Court per le Miniolimpiadi

Sono stati oltre 400 i bambini e i ragazzi, dai 3 ai 13 anni, che hanno preso parte all’edizione 2026 delle Miniolimpiadi , ospitate ieri, venerdì 31 luglio, al Centro Sportivo Pin Court di Sauze d’Oulx. La manifestazione ha confermato anche quest’anno la propria capacità di coinvolgere giovani partecipanti, famiglie e comunità locale in una giornata dedicata allo sport, al gioco e alla condivisione.

L’iniziativa, ormai appuntamento consolidato dell’estate sauzina, propone un modello di attività ludico-sportiva pensato per avvicinare i più piccoli alla pratica motoria in un contesto sereno, partecipato e inclusivo. Attraverso il gioco e il confronto, le Miniolimpiadi offrono infatti un’occasione concreta per promuovere rispetto delle regole, collaborazione, autonomia e spirito di gruppo. Superato il temporale di fine mattinata, il ritorno del sole ha accompagnato il regolare svolgimento della giornata, permettendo ai partecipanti di cimentarsi nelle prove previste con entusiasmo e spirito di condivisione.

A inaugurare ufficialmente la manifestazione è stato Piero Gros, vincitore della Coppa del Mondo nel 1974, campione olimpico di slalom speciale ai Giochi di Innsbruck 1976 e Presidente Onorario dello Sci Club Sauze d’Oulx. La sua presenza ha rappresentato un momento particolarmente significativo per i giovani partecipanti, richiamando i valori dell’impegno, della correttezza e della passione sportiva.

Il programma, predisposto dagli allenatori dello Sci Club Sauze d’Oulx, ha previsto prove differenziate per età: corsa campestre, salto in alto e in lungo, gare di velocità, corsa a ostacoli, lancio del Vortex per i bambini dagli 8 ai 12 anni, tiro al bersaglio e bowling per la fascia 3-7 anni. Le attività sono state organizzate con l’obiettivo di valorizzare non solo le capacità motorie, ma anche la partecipazione di tutti, il rispetto dei compagni e la dimensione educativa dello sport.

Al termine delle gare, tutti i partecipanti hanno ricevuto una merenda e il tradizionale pacco gara, a conclusione di una giornata che ha confermato il valore delle Miniolimpiadi come momento di socialità, crescita e aggregazione per il territorio.

«Siamo molto soddisfatti per l’ampia partecipazione dei piccoli atleti, che ha reso la giornata particolarmente positiva. Il successo della manifestazione è frutto dell’impegno condiviso di allenatori, volontari, famiglie e sponsor, che hanno contribuito a rendere possibile un appuntamento significativo per i bambini e per l’intera comunità» – hanno spiegato gli organizzatori.

L’estate sportiva di Sauze d’Oulx proseguirà nel prossimo fine settimana con Sauze Stay Bin, iniziativa dedicata a sport, benessere e inclusione in programma domenica 9 agosto al Parco Giochi.