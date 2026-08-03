Quattro partite, un sogno sfiorato.

Il cammino delle gialloblù alle Finali Nazionali inizia con una sfida subito emozionante contro le Panthers Roseto, rappresentanti dell’Abruzzo. Una partita combattutissima, punto a punto, che si decide solamente all’overtime: le Grifone riescono a mantenere lucidità e carattere nei possessi decisivi e conquistano una splendida vittoria per 8-6.

Il secondo appuntamento vede le Under 14 affrontare le All Stars 3x3, rappresentanti del Lazio. Questa volta la partita prende immediatamente una direzione precisa: le ragazze impongono il proprio ritmo, giocano con grande intensità e portano a casa un netto 18-2, conquistando la seconda vittoria della manifestazione. Due successi che alimentano il sogno e permettono alle Grifone di presentarsi alle ultime sfide con la possibilità concreta di conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Restano però due ostacoli di altissimo livello: Puglia e Marche.

Le gialloblù lottano, combattono su ogni pallone e restano in corsa fino all’ultimo, ma arrivano due sconfitte che, per pochissimo, non permettono di completare l’impresa. Il cammino si interrompe a pochi punti dalla qualificazione ai quarti di finale. Un pizzico di rammarico è inevitabile, ma lascia spazio alla consapevolezza di aver disputato un torneo di assoluto valore.

A impreziosire ulteriormente questa esperienza arriva anche un riconoscimento individuale di grande prestigio. Giulia Savallo è stata infatti la miglior tiratrice da 2 punti dell’intera manifestazione. Un risultato che testimonia la qualità e il lavoro dell'atleta gialloblù, ma che rappresenta anche un motivo di orgoglio per tutto il gruppo e per lo staff che ha accompagnato le ragazze in questo percorso.

Il 10° posto in Italia è il punto d’arrivo di questa avventura, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Solo poche settimane fa la partecipazione alle Finali Nazionali sembrava un sogno. Oggi le Under 14 tornano a casa con due vittorie nazionali, un decimo posto in Italia, un riconoscimento individuale e, soprattutto, un bagaglio enorme di esperienza. Hanno conosciuto il livello del 3x3 nazionale, hanno affrontato avversarie provenienti da tutta Italia, hanno imparato a gestire partite punto a punto e hanno scoperto quanto poco mancasse per competere fino in fondo. Ma soprattutto hanno rappresentato con orgoglio e passione i colori della Polisportiva Pasta su un palcoscenico nazionale. A loro e allo staff vanno i complimenti per il percorso fatto e per aver trasformato un sogno in qualcosa di reale.