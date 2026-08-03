Bertram Derthona: svelato il calendario della LBA Serie A SisalClub 26/27

Sarà in casa, contro la Tezenis Verona, il debutto della Bertram Derthona Tortona nel campionato di LBA Serie A SisalClub 26/27. Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione è fissato per il 27 settembre alla Nova Arena e proprio contro la neopromossa si chiuderà la regular season, il 9 maggio. La prima trasferta sarà invece la settimana successiva, sul campo della nuova compagine romana BC Roma SPQR.
Questi i primi due impegni di regular season della squadra allenata da coach Mario Fioretti. Nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, la LBA ha ufficializzato il calendario della stagione regolare 2026/27. Come nella passata stagione, saranno 16 le squadre al via della massima serie e 30 le giornate complessive, con calendario asimmetrico tra girone di andata e ritorno. Il via è previsto per il weekend del 26 e 27 settembre. Le date e gli orari degli incontri saranno soggetti a variazioni e verranno comunicati in via definitiva successivamente.
Due i turni a cavallo del Natale: domenica 20 dicembre la Bertram Derthona giocherà in casa contro la Longobardi Scafati Basket, mentre il 27 dicembre sarà ospite della Virtus Bologna. Il girone di andata si concluderà il 10 gennaio sul parquet di Varese. Da segnalare le pause FIBA per le Nazionali, due in questa stagione, con il campionato che si fermerà nei weekend del 29 novembre 2026 e del 28 febbraio 2027. Le Final Eight di Coppa Italia, previste all’Inalpi Arena di Torino per il quinto anno consecutivo, si disputeranno dal 17 al 21 febbraio mentre le date dei playoff verranno ufficializzate in base al cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee per club.
Di seguito il calendario completo:
1ª giornata (27 settembre) | Bertram Derthona Tortona - Tezenis Verona
2ª giornata (4 ottobre) | BC Roma SPQR - Bertram Derthona Tortona
3ª giornata (11 ottobre) | UNA Hotels Reggio Emilia - Bertram Derthona Tortona
4ª giornata (18 ottobre) | Bertram Derthona Tortona - Maxima Roma
5ª giornata (25 ottobre) | Bertram Derthona Tortona - Napoli Basketball
6ª giornata (1 novembre) | APU Old Wild West Udine - Bertram Derthona Tortona
7ª giornata (8 novembre) | Bertram Derthona Tortona - Nutribullet Treviso Basket
8ª giornata (15 novembre) | Acqua S.Bernardo Cantù - Bertram Derthona Tortona
9ª giornata (22 novembre) | Bertram Derthona Tortona - Armani Olimpia Milano
10ª giornata (6 dicembre) | Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona
11ª giornata (13 dicembre) | Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona
12ª giornata (20 dicembre) | Bertram Derthona Tortona - Longobardi Scafati Basket
13ª giornata (27 dicembre) | Virtus Bologna - Bertram Derthona Tortona
14ª giornata (3 gennaio) | Bertram Derthona Tortona - Pallacanestro Trieste
15ª giornata (10 gennaio) | Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona
16ª giornata (17 gennaio) | Bertram Derthona Tortona - APU Old Wild West Udine
17ª giornata (24 gennaio) | Napoli Basketball - Bertram Derthona Tortona
18ª giornata (31 gennaio) | Bertram Derthona Tortona - BC Roma SPQR
19ª giornata (7 febbraio) | Longobardi Scafati Basket - Bertram Derthona Tortona
20ª giornata (14 febbraio) | Bertram Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino
21ª giornata (7 marzo) | Armani Olimpia Milano - Bertram Derthona Tortona
22ª giornata (14 marzo) | Bertram Derthona Tortona - Openjobmetis Varese
23ª giornata (21 marzo) | Bertram Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia
24ª giornata (27 marzo) | Pallacanestro Trieste - Bertram Derthona Tortona
25ª giornata (4 aprile) | Maxima Roma - Bertram Derthona Tortona
26ª giornata (11 aprile) | Bertram Derthona Tortona - Acqua S.Bernardo Cantù
27ª giornata (18 aprile) | Nutribullet Treviso Basket - Bertram Derthona Tortona
28ª giornata (25 aprile) | Bertram Derthona Tortona - UNA Hotels Reggio Emila
29ª giornata (2 maggio) | Bertram Derthona Tortona - Virtus Bologna
30ª giornata (9 maggio) | Tezenis Verona - Bertram Derthona Tortona