Bertram Derthona: svelato il calendario della LBA Serie A SisalClub 26/27

Questi i primi due impegni di regular season della squadra allenata da coach Mario Fioretti. Nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, la LBA ha ufficializzato il calendario della stagione regolare 2026/27. Come nella passata stagione, saranno 16 le squadre al via della massima serie e 30 le giornate complessive, con calendario asimmetrico tra girone di andata e ritorno. Il via è previsto per il weekend del 26 e 27 settembre. Le date e gli orari degli incontri saranno soggetti a variazioni e verranno comunicati in via definitiva successivamente.

Due i turni a cavallo del Natale: domenica 20 dicembre la Bertram Derthona giocherà in casa contro la Longobardi Scafati Basket, mentre il 27 dicembre sarà ospite della Virtus Bologna. Il girone di andata si concluderà il 10 gennaio sul parquet di Varese. Da segnalare le pause FIBA per le Nazionali, due in questa stagione, con il campionato che si fermerà nei weekend del 29 novembre 2026 e del 28 febbraio 2027. Le Final Eight di Coppa Italia, previste all’Inalpi Arena di Torino per il quinto anno consecutivo, si disputeranno dal 17 al 21 febbraio mentre le date dei playoff verranno ufficializzate in base al cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee per club.

Di seguito il calendario completo:

1ª giornata (27 settembre) | Bertram Derthona Tortona - Tezenis Verona

2ª giornata (4 ottobre) | BC Roma SPQR - Bertram Derthona Tortona

3ª giornata (11 ottobre) | UNA Hotels Reggio Emilia - Bertram Derthona Tortona

4ª giornata (18 ottobre) | Bertram Derthona Tortona - Maxima Roma

5ª giornata (25 ottobre) | Bertram Derthona Tortona - Napoli Basketball

6ª giornata (1 novembre) | APU Old Wild West Udine - Bertram Derthona Tortona

7ª giornata (8 novembre) | Bertram Derthona Tortona - Nutribullet Treviso Basket

8ª giornata (15 novembre) | Acqua S.Bernardo Cantù - Bertram Derthona Tortona

9ª giornata (22 novembre) | Bertram Derthona Tortona - Armani Olimpia Milano

10ª giornata (6 dicembre) | Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona

11ª giornata (13 dicembre) | Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona

12ª giornata (20 dicembre) | Bertram Derthona Tortona - Longobardi Scafati Basket

13ª giornata (27 dicembre) | Virtus Bologna - Bertram Derthona Tortona

14ª giornata (3 gennaio) | Bertram Derthona Tortona - Pallacanestro Trieste

15ª giornata (10 gennaio) | Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona

16ª giornata (17 gennaio) | Bertram Derthona Tortona - APU Old Wild West Udine

17ª giornata (24 gennaio) | Napoli Basketball - Bertram Derthona Tortona

18ª giornata (31 gennaio) | Bertram Derthona Tortona - BC Roma SPQR

19ª giornata (7 febbraio) | Longobardi Scafati Basket - Bertram Derthona Tortona

20ª giornata (14 febbraio) | Bertram Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino

21ª giornata (7 marzo) | Armani Olimpia Milano - Bertram Derthona Tortona

22ª giornata (14 marzo) | Bertram Derthona Tortona - Openjobmetis Varese

23ª giornata (21 marzo) | Bertram Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia

24ª giornata (27 marzo) | Pallacanestro Trieste - Bertram Derthona Tortona

25ª giornata (4 aprile) | Maxima Roma - Bertram Derthona Tortona

26ª giornata (11 aprile) | Bertram Derthona Tortona - Acqua S.Bernardo Cantù

27ª giornata (18 aprile) | Nutribullet Treviso Basket - Bertram Derthona Tortona

28ª giornata (25 aprile) | Bertram Derthona Tortona - UNA Hotels Reggio Emila

29ª giornata (2 maggio) | Bertram Derthona Tortona - Virtus Bologna

30ª giornata (9 maggio) | Tezenis Verona - Bertram Derthona Tortona