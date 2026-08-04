Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Decima di ritorno

Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-8

Araldica Castagnole-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Alta Langa 0-9

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu 9-5

Gottasecca-Terre del Barolo Albese 9-7

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 20; Gottasecca 16; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 14; Alta Langa 11; Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Terre del Barolo Albese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 7; Olivieri Opere Edili Duseu 6; Araldica Castagnole 4.



SERIE B - Decima di ritorno

Speb-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-1

Virtus Langhe-Centro Incontri Us Gallese 6-9

Castiati Neivese-Benese 9-4

Alusic Merlese-Prodeo Chiusavecchia 7-9

Valle Bormida-Amici del Castello 9-8

Castiglia Costruzioni Bormidese-Officine Pesce Bubbio 3-9

Riposa: Pieve di Teco

Undicesima di ritorno

Speb-Castiati Neivese 5-9

Prodeo Chiusavecchia-Valle Bormida 4-9

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Centro Incontri Us Gallese 6-9

Martedì 4 agosto ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Alusic Merlese

Mercoledì 5 agosto ore 21

a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Pieve di Teco

a Diano Castello: Amici del Castello-Castiglia Costruzioni Bormidese

Riposa: Virtus Langhe

Classifica : Castiati Neivese 17; Prodeo Chiusavecchia 16; Centro Incontri Us Gallese, Speb, Pieve di Teco e Valle Bormida 14; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio 7; Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.



SERIE C1 - Nona ritorno

Monticellese-Ricca 4-9

Subalcuneo-Don Dagnino 9-8

San Biagio-Duseu 2-9

Pro Paschese-Virtus Langhe rinviata al 9 agosto ore 21

Castiati Castagnole-Gottasecca 9-5

Ceva-Bormidese 9-0

Classifica : Ricca 17; Gottasecca 15; Castiati Castagnole 13; Monticellese 12; Ceva, Pro Paschese e Duseu 11; Don Dagnino 9; Subalcuneo 8; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.



COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca



SERIE C2 Girone 1 - Seconda giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Pro Spigno 2-9

Riposa: Taggese

Classifica : Taggese e Pro Spigno 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.

SERIE C2 Girone 2 - Seconda giornata

Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero rinviata al 13 agosto ore 21

Riposa: Augusto Manzo

Classifica : Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo e Monastero Dronero 0.

SERIE C2 Girone 3 - Seconda giornata

Pieve di Teco-Global Sped Neivese 0-9

Riposa: Benese

Classifica : Benese e Global Sped Neivese 1; Pieve di Teco 0.

SERIE C2 Girone 4 - Seconda giornata

Peveragno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9

Riposa: Abrigo Croma Ricca

Classifica : Abrigo Croma Ricca e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Semifinale (gara unica)

Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-3

COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Semifinale (gara unica)

Mercoledì 5 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese

Global Sped Neivese in finale



FEMMINILE - Prima di ritorno

Gymnasium Albese-Amici del Castello 0-9

Martedì 4 agosto ore 20.30

a Canale: Canalese B-Canalese A

Riposa: San Leonardo

Classifica : Amici del Castello 5; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale

Sabato 29 agosto ore 16.30

a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B



UNDER 21 - Settima di ritorno

Merlese-Albese 9-3

Subalcuneo-Virtus Langhe A 9-1

Virtus Langhe B-Bubbio 0-9

Cortemilia-San Leonardo 7-9

Araldica Castagnole-Pro Paschese 0-9 forfait medico

Classifica : San Leonardo e Bubbio 14; Pro Paschese 12; Subalcuneo 11; Cortemilia 8; Merlese 7; Albese e Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe B un punto di penalizzazione).



ALLIEVI Girone 1 - Seconda giornata

Ceva-Pro Paschese A 0-8

Riposa: Ricca

Classifica : Pro Paschese A e Ricca 1; Ceva 0.

ALLIEVI Girone 2 - Seconda giornata

San Biagio-Don Dagnino 0-8

Riposa: Bormidese

Classifica : Bormidese e Don Dagnino 1; San Biagio 0.

ALLIEVI Girone 3 - Seconda giornata

Speb-Amici del Castello 8-4

Riposa: Subalcuneo A

Classifica : Amici del Castello e Speb 1; Subalcuneo A 0.

ALLIEVI Girone 4 - Seconda giornata

Araldica Castagnole-Subalcuneo B 0-8

San Leonardo-Pro Paschese B 8-0

Classifica : San Leonardo 2; Subalcuneo B e Pro Paschese B 1; Araldica Castagnole 0.



COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Semifinale (gara unica

Martedì 4 agosto ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca

COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Semifinale (gara unica)

Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8

Subalcuneo A in finale



ESORDIENTI Girone A - Settima di ritorno

San Leonardo-Ceva 7-0 forfait

Merlese B-Araldica Castagnole 7-0

Neivese A-Alta Langa 2-7

Pro Paschese B-Valle Bormida 7-2

Riposa: Ricca

Classifica : Ricca e San Leonardo 13; Pro Paschese B 10; Alta Langa 9; Neivese A 7; Merlese B 6; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -2. (Ceva due punti di penalizzazione)

ESORDIENTI Girone B - Settima di ritorno

Neivese C-Albese A 5-7

Don Dagnino-Amici del Castello 7-0

Neivese B-Albese B 7-3

Cortemilia-Pro Paschese A 7-1

Riposa: Merlese A

Classifica : Cortemilia 14; Merlese A 12; Neivese B 10; Albese A 9; Don Dagnino 7; Pro Paschese A 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 14

a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo



PULCINI Girone A - Settima e ultima di ritorno

Ricca-Merlese 7-1

Gottasecca-Pro Paschese 4-7

Speb-San Leonardo 0-7

Don Dagnino-Duseu 7-6

Classifica finale : San Leonardo 14; Ricca 10; Speb e Pro Paschese 9; Don Dagnino 7; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3.

Speb terza e Pro Paschese quarta per differenza giochi negli scontri diretti.

Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione.

PULCINI Girone B - Settima e ultima di ritorno

Ceva-Albese 2-7

Cortemilia-Monastero Dronero A 1-7

Augusto Manzo-Monastero Dronero B 0-7

Canalese-San Biagio 1-7

Classifica finale : Monastero Dronero B 13; Monastero Dronero A 12; Albese 11; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio 4; Canalese 2; Augusto Manzo -1.

Augusto Manzo e San Biagio due punti di penalizzazione.



PULCINI - Andata ottavi di finale

Venerdì 7 agosto ore 19

a Monastero Dronero: Monastero Dronero B-Duseu

Martedì 4 agosto ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Cortemilia

Venerdì 7 agosto ore 18

ad Alba: Albese-Merlese

Lunedì 17 agosto ore 19

a Ricca: Ricca-Canalese

Martedì 4 agosto ore 19

a Monastero Dronero: Monastero Dronero A-Gottasecca

Giovedì 6 agosto ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb-San Biagio

Lunedì 17 agosto ore 20

a Ceva: Ceva-Don Dagnino

Venerdì 7 agosto ore 20

a Imperia: San Leonardo-Augusto Manzo

Ritorno ottavi di finale

Venerdì 21 agosto ore 19.30

a Dolcedo: Duseu-Monastero Dronero B

Sabato 22 agosto ore 18

a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese

Venerdì 21 agosto ore 18

a Mondovì: Merlese-Albese

Sabato 22 agosto ore 18.30

a Canalese: Canalese-Ricca

Martedì 25 agosto ore 19.30

a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A

Sabato 22 agosto ore 18.30

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb

Martedì 25 agosto ore 19.30

ad Andora: Don Dagnino-Ceva

Martedì 18 agosto ore 19.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-San Leonardo



COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)

Mercoledì 19 agosto ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B

Giovedì 20 agosto ore 18

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese

Domenica 23 agosto ore 20

a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

Domenica 23 agosto ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Ricca: Ricca A-Monticellese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Canale: Canalese A-Albese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca

Mercoledì 12 agosto ore 18.30

a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia



COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Raggruppamenti di qualificazione

Girone Rosso - Semifinali

Don Dagnino-Pieve di Teco 2-5

Subalcuneo-Pro Paschese 2-5

Finale

Pieve di Teco-Pro Paschese 2-5

Girone Blu - Semifinali

Ricca A-Canalese A 5-0

Augusto Manzo-Alta Langa 5-3

Finale

Ricca A-Augusto Manzo 5-1



COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 11

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

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