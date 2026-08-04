Pallapugno: il punto su tutti i campionati

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SERIE A Banca d’Alba - Decima di ritorno
Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-8
Araldica Castagnole-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2-9
Nocciole Marchisio Cortemilia-Alta Langa 0-9
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu 9-5
Gottasecca-Terre del Barolo Albese 9-7
Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 20; Gottasecca 16; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 14; Alta Langa 11; Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Terre del Barolo Albese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 7; Olivieri Opere Edili Duseu 6; Araldica Castagnole 4.
SERIE B - Decima di ritorno
Speb-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-1
Virtus Langhe-Centro Incontri Us Gallese 6-9
Castiati Neivese-Benese 9-4
Alusic Merlese-Prodeo Chiusavecchia 7-9
Valle Bormida-Amici del Castello 9-8
Castiglia Costruzioni Bormidese-Officine Pesce Bubbio 3-9
Riposa: Pieve di Teco
Undicesima di ritorno
Speb-Castiati Neivese 5-9
Prodeo Chiusavecchia-Valle Bormida 4-9
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Centro Incontri Us Gallese 6-9
Martedì 4 agosto ore 20.30
a Bene Vagienna: Benese-Alusic Merlese
Mercoledì 5 agosto ore 21
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Pieve di Teco
a Diano Castello: Amici del Castello-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Virtus Langhe
Classifica: Castiati Neivese 17; Prodeo Chiusavecchia 16; Centro Incontri Us Gallese, Speb, Pieve di Teco e Valle Bormida 14; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio 7; Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.
SERIE C1 - Nona ritorno
Monticellese-Ricca 4-9
Subalcuneo-Don Dagnino 9-8
San Biagio-Duseu 2-9
Pro Paschese-Virtus Langhe rinviata al 9 agosto ore 21
Castiati Castagnole-Gottasecca 9-5
Ceva-Bormidese 9-0
Classifica: Ricca 17; Gottasecca 15; Castiati Castagnole 13; Monticellese 12; Ceva, Pro Paschese e Duseu 11; Don Dagnino 9; Subalcuneo 8; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone 1 - Seconda giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Pro Spigno 2-9
Riposa: Taggese
Classifica: Taggese e Pro Spigno 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
SERIE C2 Girone 2 - Seconda giornata
Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero rinviata al 13 agosto ore 21
Riposa: Augusto Manzo
Classifica: Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo e Monastero Dronero 0.
SERIE C2 Girone 3 - Seconda giornata
Pieve di Teco-Global Sped Neivese 0-9
Riposa: Benese
Classifica: Benese e Global Sped Neivese 1; Pieve di Teco 0.
SERIE C2 Girone 4 - Seconda giornata
Peveragno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9
Riposa: Abrigo Croma Ricca
Classifica: Abrigo Croma Ricca e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Semifinale (gara unica)
Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-3
COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Semifinale (gara unica)
Mercoledì 5 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese
Global Sped Neivese in finale
FEMMINILE - Prima di ritorno
Gymnasium Albese-Amici del Castello 0-9
Martedì 4 agosto ore 20.30
a Canale: Canalese B-Canalese A
Riposa: San Leonardo
Classifica: Amici del Castello 5; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale
Sabato 29 agosto ore 16.30
a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B
UNDER 21 - Settima di ritorno
Merlese-Albese 9-3
Subalcuneo-Virtus Langhe A 9-1
Virtus Langhe B-Bubbio 0-9
Cortemilia-San Leonardo 7-9
Araldica Castagnole-Pro Paschese 0-9 forfait medico
Classifica: San Leonardo e Bubbio 14; Pro Paschese 12; Subalcuneo 11; Cortemilia 8; Merlese 7; Albese e Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe B un punto di penalizzazione).
ALLIEVI Girone 1 - Seconda giornata
Ceva-Pro Paschese A 0-8
Riposa: Ricca
Classifica: Pro Paschese A e Ricca 1; Ceva 0.
ALLIEVI Girone 2 - Seconda giornata
San Biagio-Don Dagnino 0-8
Riposa: Bormidese
Classifica: Bormidese e Don Dagnino 1; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Seconda giornata
Speb-Amici del Castello 8-4
Riposa: Subalcuneo A
Classifica: Amici del Castello e Speb 1; Subalcuneo A 0.
ALLIEVI Girone 4 - Seconda giornata
Araldica Castagnole-Subalcuneo B 0-8
San Leonardo-Pro Paschese B 8-0
Classifica: San Leonardo 2; Subalcuneo B e Pro Paschese B 1; Araldica Castagnole 0.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Semifinale (gara unica
Martedì 4 agosto ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Semifinale (gara unica)
Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8
Subalcuneo A in finale
ESORDIENTI Girone A - Settima di ritorno
San Leonardo-Ceva 7-0 forfait
Merlese B-Araldica Castagnole 7-0
Neivese A-Alta Langa 2-7
Pro Paschese B-Valle Bormida 7-2
Riposa: Ricca
Classifica: Ricca e San Leonardo 13; Pro Paschese B 10; Alta Langa 9; Neivese A 7; Merlese B 6; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -2. (Ceva due punti di penalizzazione)
ESORDIENTI Girone B - Settima di ritorno
Neivese C-Albese A 5-7
Don Dagnino-Amici del Castello 7-0
Neivese B-Albese B 7-3
Cortemilia-Pro Paschese A 7-1
Riposa: Merlese A
Classifica: Cortemilia 14; Merlese A 12; Neivese B 10; Albese A 9; Don Dagnino 7; Pro Paschese A 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 14
a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
PULCINI Girone A - Settima e ultima di ritorno
Ricca-Merlese 7-1
Gottasecca-Pro Paschese 4-7
Speb-San Leonardo 0-7
Don Dagnino-Duseu 7-6
Classifica finale: San Leonardo 14; Ricca 10; Speb e Pro Paschese 9; Don Dagnino 7; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3.
Speb terza e Pro Paschese quarta per differenza giochi negli scontri diretti.
Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione.
PULCINI Girone B - Settima e ultima di ritorno
Ceva-Albese 2-7
Cortemilia-Monastero Dronero A 1-7
Augusto Manzo-Monastero Dronero B 0-7
Canalese-San Biagio 1-7
Classifica finale: Monastero Dronero B 13; Monastero Dronero A 12; Albese 11; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio 4; Canalese 2; Augusto Manzo -1.
Augusto Manzo e San Biagio due punti di penalizzazione.
PULCINI - Andata ottavi di finale
Venerdì 7 agosto ore 19
a Monastero Dronero: Monastero Dronero B-Duseu
Martedì 4 agosto ore 20.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Cortemilia
Venerdì 7 agosto ore 18
ad Alba: Albese-Merlese
Lunedì 17 agosto ore 19
a Ricca: Ricca-Canalese
Martedì 4 agosto ore 19
a Monastero Dronero: Monastero Dronero A-Gottasecca
Giovedì 6 agosto ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-San Biagio
Lunedì 17 agosto ore 20
a Ceva: Ceva-Don Dagnino
Venerdì 7 agosto ore 20
a Imperia: San Leonardo-Augusto Manzo
Ritorno ottavi di finale
Venerdì 21 agosto ore 19.30
a Dolcedo: Duseu-Monastero Dronero B
Sabato 22 agosto ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese
Venerdì 21 agosto ore 18
a Mondovì: Merlese-Albese
Sabato 22 agosto ore 18.30
a Canalese: Canalese-Ricca
Martedì 25 agosto ore 19.30
a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A
Sabato 22 agosto ore 18.30
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb
Martedì 25 agosto ore 19.30
ad Andora: Don Dagnino-Ceva
Martedì 18 agosto ore 19.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-San Leonardo
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)
Mercoledì 19 agosto ore 18.30
ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B
Giovedì 20 agosto ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese
Domenica 23 agosto ore 20
a Cuneo: Subalcuneo-Merlese
Domenica 23 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Monticellese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Canale: Canalese A-Albese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca
Mercoledì 12 agosto ore 18.30
a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Raggruppamenti di qualificazione
Girone Rosso - Semifinali
Don Dagnino-Pieve di Teco 2-5
Subalcuneo-Pro Paschese 2-5
Finale
Pieve di Teco-Pro Paschese 2-5
Girone Blu - Semifinali
Ricca A-Canalese A 5-0
Augusto Manzo-Alta Langa 5-3
Finale
Ricca A-Augusto Manzo 5-1
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 11
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-8
Araldica Castagnole-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2-9
Nocciole Marchisio Cortemilia-Alta Langa 0-9
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu 9-5
Gottasecca-Terre del Barolo Albese 9-7
Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 20; Gottasecca 16; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 14; Alta Langa 11; Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Terre del Barolo Albese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 7; Olivieri Opere Edili Duseu 6; Araldica Castagnole 4.
SERIE B - Decima di ritorno
Speb-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-1
Virtus Langhe-Centro Incontri Us Gallese 6-9
Castiati Neivese-Benese 9-4
Alusic Merlese-Prodeo Chiusavecchia 7-9
Valle Bormida-Amici del Castello 9-8
Castiglia Costruzioni Bormidese-Officine Pesce Bubbio 3-9
Riposa: Pieve di Teco
Undicesima di ritorno
Speb-Castiati Neivese 5-9
Prodeo Chiusavecchia-Valle Bormida 4-9
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Centro Incontri Us Gallese 6-9
Martedì 4 agosto ore 20.30
a Bene Vagienna: Benese-Alusic Merlese
Mercoledì 5 agosto ore 21
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Pieve di Teco
a Diano Castello: Amici del Castello-Castiglia Costruzioni Bormidese
Riposa: Virtus Langhe
Classifica: Castiati Neivese 17; Prodeo Chiusavecchia 16; Centro Incontri Us Gallese, Speb, Pieve di Teco e Valle Bormida 14; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio 7; Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.
SERIE C1 - Nona ritorno
Monticellese-Ricca 4-9
Subalcuneo-Don Dagnino 9-8
San Biagio-Duseu 2-9
Pro Paschese-Virtus Langhe rinviata al 9 agosto ore 21
Castiati Castagnole-Gottasecca 9-5
Ceva-Bormidese 9-0
Classifica: Ricca 17; Gottasecca 15; Castiati Castagnole 13; Monticellese 12; Ceva, Pro Paschese e Duseu 11; Don Dagnino 9; Subalcuneo 8; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone 1 - Seconda giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Pro Spigno 2-9
Riposa: Taggese
Classifica: Taggese e Pro Spigno 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
SERIE C2 Girone 2 - Seconda giornata
Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero rinviata al 13 agosto ore 21
Riposa: Augusto Manzo
Classifica: Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo e Monastero Dronero 0.
SERIE C2 Girone 3 - Seconda giornata
Pieve di Teco-Global Sped Neivese 0-9
Riposa: Benese
Classifica: Benese e Global Sped Neivese 1; Pieve di Teco 0.
SERIE C2 Girone 4 - Seconda giornata
Peveragno-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9
Riposa: Abrigo Croma Ricca
Classifica: Abrigo Croma Ricca e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Semifinale (gara unica)
Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-3
COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Semifinale (gara unica)
Mercoledì 5 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese
Global Sped Neivese in finale
FEMMINILE - Prima di ritorno
Gymnasium Albese-Amici del Castello 0-9
Martedì 4 agosto ore 20.30
a Canale: Canalese B-Canalese A
Riposa: San Leonardo
Classifica: Amici del Castello 5; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale
Sabato 29 agosto ore 16.30
a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B
UNDER 21 - Settima di ritorno
Merlese-Albese 9-3
Subalcuneo-Virtus Langhe A 9-1
Virtus Langhe B-Bubbio 0-9
Cortemilia-San Leonardo 7-9
Araldica Castagnole-Pro Paschese 0-9 forfait medico
Classifica: San Leonardo e Bubbio 14; Pro Paschese 12; Subalcuneo 11; Cortemilia 8; Merlese 7; Albese e Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe B un punto di penalizzazione).
ALLIEVI Girone 1 - Seconda giornata
Ceva-Pro Paschese A 0-8
Riposa: Ricca
Classifica: Pro Paschese A e Ricca 1; Ceva 0.
ALLIEVI Girone 2 - Seconda giornata
San Biagio-Don Dagnino 0-8
Riposa: Bormidese
Classifica: Bormidese e Don Dagnino 1; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Seconda giornata
Speb-Amici del Castello 8-4
Riposa: Subalcuneo A
Classifica: Amici del Castello e Speb 1; Subalcuneo A 0.
ALLIEVI Girone 4 - Seconda giornata
Araldica Castagnole-Subalcuneo B 0-8
San Leonardo-Pro Paschese B 8-0
Classifica: San Leonardo 2; Subalcuneo B e Pro Paschese B 1; Araldica Castagnole 0.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Semifinale (gara unica
Martedì 4 agosto ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Semifinale (gara unica)
Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8
Subalcuneo A in finale
ESORDIENTI Girone A - Settima di ritorno
San Leonardo-Ceva 7-0 forfait
Merlese B-Araldica Castagnole 7-0
Neivese A-Alta Langa 2-7
Pro Paschese B-Valle Bormida 7-2
Riposa: Ricca
Classifica: Ricca e San Leonardo 13; Pro Paschese B 10; Alta Langa 9; Neivese A 7; Merlese B 6; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -2. (Ceva due punti di penalizzazione)
ESORDIENTI Girone B - Settima di ritorno
Neivese C-Albese A 5-7
Don Dagnino-Amici del Castello 7-0
Neivese B-Albese B 7-3
Cortemilia-Pro Paschese A 7-1
Riposa: Merlese A
Classifica: Cortemilia 14; Merlese A 12; Neivese B 10; Albese A 9; Don Dagnino 7; Pro Paschese A 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 14
a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
PULCINI Girone A - Settima e ultima di ritorno
Ricca-Merlese 7-1
Gottasecca-Pro Paschese 4-7
Speb-San Leonardo 0-7
Don Dagnino-Duseu 7-6
Classifica finale: San Leonardo 14; Ricca 10; Speb e Pro Paschese 9; Don Dagnino 7; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3.
Speb terza e Pro Paschese quarta per differenza giochi negli scontri diretti.
Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione.
PULCINI Girone B - Settima e ultima di ritorno
Ceva-Albese 2-7
Cortemilia-Monastero Dronero A 1-7
Augusto Manzo-Monastero Dronero B 0-7
Canalese-San Biagio 1-7
Classifica finale: Monastero Dronero B 13; Monastero Dronero A 12; Albese 11; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio 4; Canalese 2; Augusto Manzo -1.
Augusto Manzo e San Biagio due punti di penalizzazione.
PULCINI - Andata ottavi di finale
Venerdì 7 agosto ore 19
a Monastero Dronero: Monastero Dronero B-Duseu
Martedì 4 agosto ore 20.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Cortemilia
Venerdì 7 agosto ore 18
ad Alba: Albese-Merlese
Lunedì 17 agosto ore 19
a Ricca: Ricca-Canalese
Martedì 4 agosto ore 19
a Monastero Dronero: Monastero Dronero A-Gottasecca
Giovedì 6 agosto ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-San Biagio
Lunedì 17 agosto ore 20
a Ceva: Ceva-Don Dagnino
Venerdì 7 agosto ore 20
a Imperia: San Leonardo-Augusto Manzo
Ritorno ottavi di finale
Venerdì 21 agosto ore 19.30
a Dolcedo: Duseu-Monastero Dronero B
Sabato 22 agosto ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese
Venerdì 21 agosto ore 18
a Mondovì: Merlese-Albese
Sabato 22 agosto ore 18.30
a Canalese: Canalese-Ricca
Martedì 25 agosto ore 19.30
a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A
Sabato 22 agosto ore 18.30
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb
Martedì 25 agosto ore 19.30
ad Andora: Don Dagnino-Ceva
Martedì 18 agosto ore 19.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-San Leonardo
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)
Mercoledì 19 agosto ore 18.30
ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B
Giovedì 20 agosto ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese
Domenica 23 agosto ore 20
a Cuneo: Subalcuneo-Merlese
Domenica 23 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Monticellese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Canale: Canalese A-Albese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca
Mercoledì 12 agosto ore 18.30
a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Raggruppamenti di qualificazione
Girone Rosso - Semifinali
Don Dagnino-Pieve di Teco 2-5
Subalcuneo-Pro Paschese 2-5
Finale
Pieve di Teco-Pro Paschese 2-5
Girone Blu - Semifinali
Ricca A-Canalese A 5-0
Augusto Manzo-Alta Langa 5-3
Finale
Ricca A-Augusto Manzo 5-1
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 11
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
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