Igor Agil Volley: il roster e lo staff tecnico della serie B2

A guidare il gruppo è Emanuele Cappato , promosso da vice a capo allenatore; al suo fianco Valeria Alberti in qualità di secondo allenatore e poi la figura ormai storica di Ernesto Bonardi . Con loro i fisioterapisti Laura Colombo e Marco Aschieri e i preparatori Luca Tomasini ed Edoardo Siviero . Giovanni Galesso rimarrà il responsabile tecnico del settore giovanile e guiderà in prima persona la serie C.

La squadra è come sempre formata da atlete giovanissime con l'obiettivo di fare esperienza e crescere e misurarsi con avversarie di alto livello; quest'anno però c'è un'importante novità: si è deciso di inserire una atleta Senior, con alle spalle svariate esperienze e con ancora tanta voglia e determinazione per affrontare nuove sfide.

Come sempre un mix di conferme e novità per quanto riguarda il roster. Le Igorine confermate sono: gli schiacciatori Asia Laneve, Martina Franchini (entrambe 2008), Nicole Bertini ed Emma Mastrelli (entrambe 2009), le centrali Virginia Sella e Mercy Ojienelo (2008), il libero Elisa Marelli (2008) e il palleggiatore Melissa Fikaj (2009). Altro tassello del vivaio giovanile Igor è Marina Pusterla (centrale 2011) promossa in prima squadra. Volti nuovi sono: lo schiacciatore Alice Bocchino (1997), il palleggiatore Aurora Tombolato (2009), il libero Benedetta Rigon (2009), il centrale Aurora Baldoni (2009) e Rebecca Aimaretti, schiacciatore 2008, cresciuta in casa Igor Agil Volley e per questo graditissimo ritorno. La squadra, eccezion fatta per Bocchino, disputerà anche il campionato giovanile Under 19.

Le parole dell'allenatore: «Raccolgo con enorme entusiasmo la guida tecnica del gruppo serie B2 e Under 19. Affrontare la B2 con un gruppo giovane, ma con qualche novità rispetto al passato, sarà una sfida tanto impegnativa quanto stimolante. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare in palestra con lo staff e le ragazze per costruire la nostra identità e giocarcela a viso aperto in entrambe le competizioni che ci vedranno protagoniste» ha detto.

Girone e calendario

Le Igorine, inserite nel girone B, affronteranno Issa Novara, Dolcos Cabiate, Asd Pallavolo Cernusco, Delta Engin. Gorgonzola, Gs Cagliero, Milano Team Volley, Cesarano Ciro Cinisello, Datachromlab Castellanza, Gorla Volley Orsa Foam, Asd Pallavolo Agrate, Asd Desio Volley Brianza, Asd San Massimiliano Kolbe, Cus Cagliari. Il campionato inizia sabato 17 ottobre e si conclude sabato 15 maggio. Prima partita fuori casa a Desio, prima al palaAgil sabato 24 ottobre contro Cagliari.