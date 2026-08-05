A Bardonecchia la grande settimana del tennistavolo internazionale giovanile

Un intenso programma di allenamenti e tre giorni di gare internazionali. È questo il ricco menù della settimana pongistica internazionale a Bardonecchia, che avrà il suo clou nel Transalpine Trophy & Mediterranean Cup . La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo , in collaborazione con il CUS Torino , con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e il supporto della Regione Piemonte .

Protagonisti saranno le atlete e gli atleti Under 12 di 18 Comitati Regionali della FITeT e di cinque Paesi stranieri (Kosovo, Malta, Serbia, Spagna e Ungheria), la maggioranza dei quali sta effettuando nel Palazzetto dello Sport della nota località di villeggiatura torinese un Camp, che è iniziato ieri e terminerà venerdì mattina.

In tutto le sessioni sono sei e comprendono l’attivazione motoria e il riscaldamento, seguiti dall’attività al tavolo. Il lavoro è diretto dal coordinatore delle attività sportive della FITeT, Matteo Quarantelli, affiancato dai tecnici federali Emmanuele Delsante, Sebastiano Petracca, Andrea Paiola, Ugo Foltz, Alessandro Quaglia e Diego Derganz e coadiuvato anche dai giovani collaboratori Leonardo Conte, Lorenzo Martinalli, Francesco Palmieri, Agostino Roveri e Fulvio Tonin.

Stanno partecipando agli allenamenti le delegazioni di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, e Valle d’Aosta, che proseguiranno la loro permanenza durante le competizioni, destinate a coinvolgere anche Campania, Umbria, Veneto e le delegazioni straniere, per oltre 200 unità fra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e ufficiali di gara.

In contemporanea al Camp, si svolgerà uno stage della Nazionale femminile e maschile Under 13, per il quale sono stati convocati Viola Chen Weilan, Marta Garello, Maya Andreea Pavel, Alice Rivoira, Serena Rossati, Ludovica Parmigiani, Edoardo Bartoli, Luca Franzoni, Giacomo Ponzi e Mattia Somaini.

Il Transalpine Trophy è arrivato alla sua 34ª edizione, mentre la Mediterranean Cup festeggia la sua quinta, dopo quelle ospitate a Biella, a San Marino e a Bardonecchia negli ultimi due anni. Venerdì 7 agosto alle 14 cominceranno le competizioni a squadre miste (in ogni incontro si disputeranno un singolare maschile, uno femminile e il doppio misto), che proseguiranno dalle 8,30 di sabato 8, giorno in cui alle 16 prenderanno il via i singolari. Domenica 9 dalle 8,30 andranno in scena le fasi finali a squadre e individuali, seguite alle 12 dalle premiazioni.

Nel 2025 nella classifica generale si è imposta la Toscana, che ha preceduto la Lombardia e il Piemonte. A squadre miste Toscana 1 ha battuto in finale per 2-0 la Spagna e per il terzo posto Lombardia 1 ha prevalso nel derby per 2-1 su Lombardia 2. Nei singolari si sono imposti Viola Chen Weilan e Pietro Campagna della Toscana.