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Tamburello a Muro: domenica 9 agosto la finalissima

Montechiaro d’Asti e Rocca d’Arazzo si contendono lo Scudetto a Vignale Monferrato
3 min
Tamburello a Muro: domenica 9 agosto la finalissima

Lo sferisterio di Vignale Monferrato ospiterà domenica prossima 9 agosto la finalissima della Serie A di Tamburello a Muro, atto conclusivo di una stagione ricca di emozioni sugli sferisteri del Monferrato. Uno Scudetto che assume un sapore particolare: quello del 50° Anniversario del Massimo Torneo di Tamburello a Muro che viene celebrato proprio in occasione della stagione 2026.

Dopo una regular season assai equilibrata e con non pochi colpi di scena (iniziata a fine marzo), a contendersi il titolo saranno, a partire dalle ore 16, le formazioni astigiane del Montechiaro e del Rocca d’Arazzo che si sono distinte fra le altre sei squadre iscritte al campionato (Azzano, Calliano, Grazzano Badoglio, Montemagno, Portacomaro e Vignale). Come sempre è atteso il pubblico delle grandi occasioni con le due tifoserie in testa ma anche i rappresentanti della Federazione Italiana Palla Tamburello attraverso il Comitato Piemonte e la stessa dirigenza nazionale, la Commissione Storica Muro e il mondo della stampa. Si procederà a oltranza fino ai 16 giochi che decreteranno il nome della società vincitrice lasciando così spazio alle premiazioni ufficiali sul campo. Durante il match ospiti e sorprese celebreranno il valore del tamburello a muro per il territorio monferrino nel 50° anniversario del massimo torneo.

 

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