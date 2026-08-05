Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Torino guarda al futuro: accordo pluriennale con il giovane Alberto Mossi

Playmaker/guardia classe 2008, 191 cm di altezza, Mossi arriva sotto la Mole dopo aver disputato la scorsa stagione in Serie B Nazionale alla Novipiù Monferrato Basket
2 min
La Reale Mutua Torino guarda al futuro: accordo pluriennale con il giovane Alberto Mossi

La costruzione del nuovo roster guarda anche al futuro: Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio del giovane atleta Alberto Mossi, che ha sottoscritto un accordo con il club gialloblù fino al 30 giugno 2030. Playmaker/guardia classe 2008, 191 cm di altezza, Mossi arriva sotto la Mole dopo aver disputato la scorsa stagione in Serie B Nazionale alla Novipiù Monferrato Basket, facendo stabilmente parte della prima squadra – 34 presenze tra campionato e playout, 1.5 punti in 7.9 minuti – e partecipando anche al campionato Under 19 Eccellenza con Campus Monferrato, con medie di 9.2 punti, 3.5 rimbalzi e 3.4 assist in 21 partite.

«Alberto è ‘doppio’ figlio d’arte, ha la pallacanestro nel DNA [suo padre Paolo e la madre Clara D’Amico hanno giocato per diversi anni ad alto livello]» lo introduce coach Paolo Moretti. «Credo molto in questo progetto pluriennale che abbiamo in mente per lui, ha potenziale tecnico e fisico che dovremo far crescere, accompagnare e sviluppare».

 

LA CARRIERA DI ALBERTO MOSSI

Nato a Savona il 12 dicembre 2008, Alberto Mossi è cresciuto cestisticamente nel New Basket Team Alessandria. Nel 2024 ha deciso di proseguire il suo percorso giovanile nel vivaio di Campus Monferrato: nel suo primo anno a Casale, ha disputato i campionati U17 Eccellenza e U19 Gold e ha fatto anche il suo esordio in Serie B Interregionale con la Junior Casale. Nella stagione appena conclusa, è stato tra le colonne portanti del gruppo Under 19 Eccellenza di Campus Monferrato, ma soprattutto è stato inserito stabilmente nella prima squadra della Novipiù Monferrato Basket in Serie B Nazionale, registrando 34 presenze e segnando 1.5 punti di media. In una gara di regular season a Fiorenzuola, lo scorso 8 marzo, ha realizzato un high personale da 9 punti in soli 5 minuti di impiego. Ora, Basket Torino ha deciso di investire sulle prospettive future del ragazzo con un progetto pluriennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS