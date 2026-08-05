La Reale Mutua Torino guarda al futuro: accordo pluriennale con il giovane Alberto Mossi

La costruzione del nuovo roster guarda anche al futuro: Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio del giovane atleta Alberto Mossi , che ha sottoscritto un accordo con il club gialloblù fino al 30 giugno 2030. Playmaker/guardia classe 2008, 191 cm di altezza, Mossi arriva sotto la Mole dopo aver disputato la scorsa stagione in Serie B Nazionale alla Novipiù Monferrato Basket, facendo stabilmente parte della prima squadra – 34 presenze tra campionato e playout, 1.5 punti in 7.9 minuti – e partecipando anche al campionato Under 19 Eccellenza con Campus Monferrato, con medie di 9.2 punti, 3.5 rimbalzi e 3.4 assist in 21 partite.

«Alberto è ‘doppio’ figlio d’arte, ha la pallacanestro nel DNA [suo padre Paolo e la madre Clara D’Amico hanno giocato per diversi anni ad alto livello]» lo introduce coach Paolo Moretti. «Credo molto in questo progetto pluriennale che abbiamo in mente per lui, ha potenziale tecnico e fisico che dovremo far crescere, accompagnare e sviluppare».

LA CARRIERA DI ALBERTO MOSSI

Nato a Savona il 12 dicembre 2008, Alberto Mossi è cresciuto cestisticamente nel New Basket Team Alessandria. Nel 2024 ha deciso di proseguire il suo percorso giovanile nel vivaio di Campus Monferrato: nel suo primo anno a Casale, ha disputato i campionati U17 Eccellenza e U19 Gold e ha fatto anche il suo esordio in Serie B Interregionale con la Junior Casale. Nella stagione appena conclusa, è stato tra le colonne portanti del gruppo Under 19 Eccellenza di Campus Monferrato, ma soprattutto è stato inserito stabilmente nella prima squadra della Novipiù Monferrato Basket in Serie B Nazionale, registrando 34 presenze e segnando 1.5 punti di media. In una gara di regular season a Fiorenzuola, lo scorso 8 marzo, ha realizzato un high personale da 9 punti in soli 5 minuti di impiego. Ora, Basket Torino ha deciso di investire sulle prospettive future del ragazzo con un progetto pluriennale.