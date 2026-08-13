Reale Mutua Fenera Chieri ’76: la ripresa degli allenamenti è fissata per il 17 agosto

La stagione 2026/2027 della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è ormai alle porte. Il raduno è fissato per lunedì 17 agosto, quando al mattino le giocatrici non impegnate con le rispettive nazionali si ritroveranno al PalaFenera per una sessione di pesi.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 è previsto l’allenamento di tecnica, aperto al pubblico per offrire la possibilità ai tifosi di salutare squadra e staff. Si rammenta che durante l’allenamento è vietato effettuare riprese video fotografiche anche di breve durata e che i cellulari andranno tenuti rigorosamente spenti.

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