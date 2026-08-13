Country Club Cuneo: la Lilium Cup 2026 ha scelto i protagonisti delle semifinali

Tempo di quarti di finale , oggi, nella Lilium Cup 2026 , J30 Itf internazionale under 18 che sta raccogliendo molti consensi sui campi del Country Club Cuneo , circolo da sempre impegnato nelle grandi organizzazioni, da diverse stagioni improntate al tennis giovanile. Ad aprire le danze di giornata sono state le ragazze che si sono affrontate nei quarti di finale dopo le tre giornate dei gironi e per alcune di loro anche il prologo delle qualificazioni.

Il match in assoluto da segnalare, durato quattro ore e dieci minuti, è stato quello che ha opposto la toscana Elisa Pieri, sorella delle già famose Jessica e Tatiana, alla sanremese tesserata per il Nord Tennis Torino, Victoria Lanteri Monaco, under 16 che si allena presso l’Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera. Alla fine, è stata la toscana Pieri ad avere la meglio e salire in semifinale con lo score di 6-2 4-6 7-5. Nelle fasi decisive del terzo parziale è stata più lucida e precisa la 2.5 del Tc Lucca. Domani se la vedrà in semifinale contro Camilla Iannece, 2.5 del TC Scaligero (Vr) che ha superato con maggior scioltezza (6-3 6-0) la cinese Zhou, arrivata dalle qualificazioni. Vittoria agevole anche quella di Agnese Stagni, under 18 del TC Ippodromo, ottenuta con un doppio 6-2 contro Anna Manfrin. Prosegue la sua corsa cuneese anche la neozelandese Jaimee Collinson, testa di serie numero 4, che in tre frazioni (6-1 4-6 6-2) ha avuto la meglio sull’azzurra Francesca Montorsi.

Nel tabellone maschile i primi a salire in semifinale sono stati il figlio d’arte Paolo Mangiante, qualificato, under 18 tesserato per il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, e Valentino Grasselli, 2.7 dello Junior Tennis Perugia. Paolo Mangiante, figlio del giornalista Sky Angelo Mangiante, ex numero 708 Atp, ha superato 6-4 7-6 il kazako Darken mettendo in mostra l’ottimo diritto mancino a sventaglio di cui dispone e un gioco quasi sempre in spinta. Grasselli invece, ha sconfitto il lucky loser Marco Brignoli, 2.7 under 16 del Quanta Club di Milano, con lo score di 6-2 6-1. Il terzo giocatore ad entrare tra i migliori quattro del torneo porta il nome di Vittorio Gillerio, under 18 tesserato per il Villaforte Tennis, seguito dal padre e coach Alberto. Match di quasi tre ore quello vinto da Gillerio, in rimonta e con il punteggio di 1-6 6-4 7-6 (3). L’ultimo a qualificarsi uscirà dal match che chiuderà la serie dei testa a testa messi oggi sul centrale. Un centrale gremito proprio per assistere alla sfida tra Diego Tarlazzi, emiliano numero 2 del seeding primo anno under 16 e Pietro Sagone, under 18 tesserato come Mangiante per il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Domani, attorno alle 11, scatterà il programma delle semifinali. La Lilium Cup è pronta a regalare al pubblico, sempre numeroso in queste giornate, gli scambi più importanti verso l’assegnazione dei titoli.



