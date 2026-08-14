Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Prima giornata

Venerdì 14 agosto ore 21

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese

Lunedì 17 agosto ore 21

a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Alta Langa

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 21; Gottasecca 17; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 15; Alta Langa 12.

SERIE A Banca d’Alba Playout - Prima giornata

Venerdì 14 agosto ore 21

ad Alba: Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese

Martedì 18 agosto ore 21

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese

Classifica : Terre del Barolo Albese, Nocciole Marchisio Cortemilia, Roero Isolamenti Canalese e Bcc Pianfei Pro Paschese 10.

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima giornata

Martedì 18 agosto ore 21

a Ceva: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole

Mercoledì 19 agosto ore 21

a San Biagio: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu

Classifica : Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 7; Olivieri Opere Edili Duseu 6 (-1); Araldica Castagnole 4.



ERRATA CORRIGE : i punti di ripartenza dell'Olivieri Opere Edili Duseu sono 6 e non 5, come riportato nel precedente comunicato, al netto del punto di penalizzazione per la delibera del giudice sportivo.



COPPA ITALIA SERIE A - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Acqua San Bernardo Subalcune-Gottasecca



SERIE B - Tredicesima e ultima di ritorno

Officine Pesce Bubbio-Centro Incontri Us Gallese 9-4

Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 9-2

Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-3

Castiati Neivese-Alusic Merlese 9-5

Amici del Castello-Virtus Langhe 9-8

Speb-Valle Bormida 9-0

Riposa: Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Classifica finale prima fase : Prodeo Chiusavecchia e Castiati Neivese 18; Speb e Pieve di Teco 16; Valle Bormida 15; Centro Incontri Us Gallese 14; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 11; Virtus Langhe e Amici del Castello 10; Officine Pesce Bubbio 8; Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 7; Alusic Merlese 6.

Prodeo Chiusavecchia prima e Castiati Neivese seconda per la differenza giochi negli scontri diretti;

Speb terza e Pieve di Teco quarta per scontri diretti;

Virtus Langhe ottava e Amici del Castello nona per la differenza giochi negli scontri diretti;

Benese undicesima e Castiglia Costruzioni Bormidese dodicesima per la differenza giochi negli scontri diretti

Ammesse direttamente ai quarti di finale : Prodeo Chiusavecchia, Castiati Neivese, Speb, Pieve di Teco.

Ammesse agli spareggi di qualificazione ai quarti di finale : Valle Bormida, Centro Incontri Us Gallese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Virtus Langhe, Amici del Castello, Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese.

Ammessa direttamente al girone salvezza : Alusic Merlese.



SERIE B - Spareggi di qualificazione ai quarti di finale

Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese

Centro Incontri Us Gallese-Benese

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Officine Pesce Bubbio

Virtus Langhe-Amici del Castello



COPPA ITALIA SERIE B - Semifinali (gara unica)

Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco

Castiati Neivese-Speb

COPPA ITALIA SERIE B - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 21

a Madonna del Pasco



SERIE C1 - Undicesima e ultima di ritorno

Monticellese-Subalcuneo 6-9

Castiati Castagnole-Virtus Langhe 9-3

San Biagio-Ricca 3-9

Pro Paschese-Don Dagnino 2-9

Bormidese-Gottasecca 4-9

Ceva-Duseu 9-3

Classifica finale prima fase : Ricca 19; Gottasecca 16; Castiati Castagnole 14; Ceva 13; Monticellese e Duseu 12; Don Dagnino e Pro Paschese 11; Subalcuneo 10; San Biagio e Virtus Langhe 6; Bormidese 2.

Monticellese quinta e Duseu sesta per scontri diretti.

Don Dagnino settima, Pro Paschese ottava per scontri diretti.

San Biagio decima e Virtus Langhe undicesima per differenza giochi scontri diretti

Ammesse ai quarti di finale : Ricca, Gottasecca, Castiati Castagnole, Ceva, Monticellese, Duseu, Don Dagnino, Pro Paschese.

Retrocessi in Serie C2 : Virtus Langhe e Bormidese retrocesse in C2.



SERIE C1 - Quarti di finale

Ricca-Pro Paschese

Ceva-Monticellese

Castiati Castagnole-Duseu

Gottasecca-Don Dagnino



COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca



SERIE C2 Girone 1 -

Classifica : Pro Spigno 2; Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.

SERIE C2 Girone 2 - Recupero seconda giornata

Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 4-9

Classifica : Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo 0.

SERIE C2 Girone 3 -

Classifica : Global Sped Neivese 2; Benese 1; Pieve di Teco 0.

SERIE C2 Girone 4 -

Classifica : Abrigo Croma Ricca 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Global Sped Neivese-Monastero Dronero



FEMMINILE -

Classifica : Amici del Castello 6; San Leonardo 4; Canalese B e Canalese A 2; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale

Sabato 29 agosto ore 16.30

a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B



UNDER 21 -

Classifica : San Leonardo e Bubbio 15; Pro Paschese 12; Subalcuneo 11; Cortemilia 9; Merlese 8; Albese 6; Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe B un punto di penalizzazione).



COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale

Domenica 30 agosto ore 14

a Madonna del Pasco



ALLIEVI Girone 1 -

Classifica : Ricca 2; Pro Paschese A 1; Ceva 0.

ALLIEVI Girone 2 -

Classifica : Don Dagnino 2; Bormidese 1; San Biagio 0.

ALLIEVI Girone 3 -

Classifica : Subalcuneo A, Amici del Castello e Speb 1.

ALLIEVI Girone 4 -

Classifica : San Leonardo 3; Pro Paschese B 2; Subalcuneo B 1; Araldica Castagnole -1 (Araldica Castagnole un punto di penalizzazione).



COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 11

a Madonna del Pasco: Speb-Subalcuneo A



ESORDIENTI Girone A -

Classifica : Ricca e San Leonardo 14; Pro Paschese B 11; Alta Langa 9; Neivese A e Merlese B 7; Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 2; Ceva -2. (Ceva due punti di penalizzazione; Valle Bormida un punto di penalizzazione)

ESORDIENTI Girone B -

Classifica : Cortemilia 14; Merlese A 13; Neivese B 11; Albese A 9; Don Dagnino 8; Pro Paschese A 6; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 14

a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo



PULCINI - Andata ottavi di finale

Monastero Dronero B-Duseu 7-0 forfait

Pro Paschese-Cortemilia 7-0

Martedì 18 agosto ore 18

ad Alba: Albese-Merlese

Lunedì 17 agosto ore 19

a Ricca: Ricca-Canalese

Monastero Dronero A-Gottasecca 7-3

Speb-San Biagio 7-1

Lunedì 17 agosto ore 20

a Ceva: Ceva-Don Dagnino

San Leonardo-Augusto Manzo 7-0

Ritorno ottavi di finale

Duseu-Monastero Dronero B 0-7 forfait

Sabato 22 agosto ore 18

a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese

Venerdì 21 agosto ore 18

a Mondovì: Merlese-Albese

Sabato 22 agosto ore 18.30

a Canalese: Canalese-Ricca

Martedì 25 agosto ore 19.30

a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A

Sabato 22 agosto ore 18.30

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb

Martedì 25 agosto ore 19.30

ad Andora: Don Dagnino-Ceva

Martedì 18 agosto ore 19.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-San Leonardo



COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)

Mercoledì 19 agosto ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B

Giovedì 20 agosto ore 18

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese

Domenica 23 agosto ore 20

a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

Domenica 23 agosto ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Ricca: Ricca A-Monticellese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Canale: Canalese A-Albese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca

Alta Langa A-Cortemilia 7-3



COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 11

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Piemonte News