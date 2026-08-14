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Derthona Basket: Andrea Pecchia è il nuovo capitano dei Leoni

A ricevere l’investitura nel corso della prima settimana di allenamenti è stata l’ala piccola milanese, alla seconda stagione con la canotta bianconera, che eredita così la fascia virtuale dal compagno di squadra Tommaso Baldasso
3 min
Derthona Basket: Andrea Pecchia è il nuovo capitano dei Leoni

C’è un nuovo capitano a bordo del Derthona Basket. A ricevere l’investitura nel corso della prima settimana di allenamenti della stagione 2026-27 dei Leoni è stato Andrea Pecchia. L’ala piccola milanese, 29 anni il prossimo novembre, è alla seconda stagione con la canotta bianconera ed eredita così la fascia virtuale dal compagno di squadra Tommaso Baldasso.

Dichiarazioni

Andrea Pecchia: «Questo ruolo di capitano mi inorgoglisce, mi rende ancora più responsabile nei confronti della squadra, della città di Tortona e di tutto il Club. Cercherò di trasmettere la mia energia e la mia voglia di lavorare duro tutti i giorni per arrivare al risultato. È bello essere rimasto per il secondo anno al Derthona, una società importante, molto ambiziosa, già l’anno scorso l’abbiamo visto facendo un’ottima stagione. Quest’anno vogliamo provare a fare qualcosa di più, a partire dalla Supercoppa che giocheremo in casa».

«Pensiamo che Andrea sia la persona adatta, ha tutte le caratteristiche per fare il capitano: la generosità, lo spendersi per gli altri, la competitività, l’essere sempre in prima linea», dice coach Mario Fioretti.

Al termine della prima settimana di lavoro della squadra e sui progressi che si attende dalla prossima che porterà al test inaugurale con la Fortitudo Bologna, il tecnico tortonese sottolinea «Il grande impegno che c’è stato subito da parte di tutti. Come era successo anche l’anno scorso, qui a Tortona c’è grande organizzazione, c’è proprio la sensazione che tutto fili per il verso giusto. Per la prossima settimana mi aspetto che i ragazzi continuino con lo stesso impegno e, passo per passo, con i miglioramenti che ci servono sul campo».


 


 


 

 

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