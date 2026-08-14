BEA Chieri: ecco il nuovo staff tecnico della serie C Nazionale

Alex D’Arrigo primo assistente, Marco Manzini secondo assistente, Luca Mosca preparatore fisico, Francesco Oddenino fisioterapista e Aldo Monteleone team manager. È questo lo staff tecnico della Prima Squadra di BEA Chieri per la stagione sportiva 2026-2027, che affiancherà coach Ciro Musto alla guida della formazione chierese nella prossima Serie C Nazionale .

Dopo l’esperienza dello scorso anno, entrambi gli assistenti sono confermati nel proprio ruolo. Ciascuno di loro proseguirà anche le esperienze in panchina tra Settore Giovanile e MInibasket, per continuare a sviluppare un legame sempre più forte tra Prima Squadra e i giovani che la vedono oggi come obiettivo. In particolare, coach D’Arrigo sarà il capo allenatore del gruppo Under 19 Gold, per creare un legame ancora più stretto tra l’ultima fascia del Settore Giovanile e la Prima Squadra chierese.

Luca Mosca è la “new entry” nello staff della Prima Squadra. New entry per modo di dire, per un volto più che noto al PalaGialdo: cresciuto in maglia Trofarello SEC e protagonista del primo titolo giovanile della storia di BEA (il Titolo Under 15 della stagione 2012-13), giocatore simbolo della Prima Squadra chierese dal 2020 al 2024, prende il posto di Federico Turetta, che continuerà a collaborare con il Settore Giovanile e Minibasket dei Leopardi. Dopo molteplici esperienze da istruttore nel Minibasket BEA e di altre realtà torinesi, Mosca, laureato SUISM e Preparatore Fisico Nazionale (massima qualifica federale), si occuperà dello sviluppo fisico e atletico della squadra. Al suo fianco è confermato Francesco Oddenino come fisioterapista, ingranaggio fondamentale nel percorso di prevenzione e recupero.

Mai in discussione, volto storico della pallacanestro di tutto il Chierese, Aldo Monteleone sarà ancora una volta il Team Manager della Prima Squadra BEA, continuando a seguire da vicino come punto di riferimento la stagione della squadra.

«Cambiando Coach, le tante conferme nello Staff Tecnico della Prima Squadra daranno continuità e stabilità al nostro Progetto – commenta il DS Stefano Piccionne – Crediamo molto in questi ragazzi. Anche per loro, la nuova stagione sarà un’importante occasione di crescita. Li abbiamo scelti per le loro ottime qualità: serietà, competenza, entusiasmo e motivazione».