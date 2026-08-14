Country Club di Cuneo: la Lilium Cup 2026 domani assegnerà i titoli

Ritmi serrati oggi al Country Club di Cuneo per le semifinali della Lilium Cup 2026 , J30 Itf under 18 che domani assegnerà i titoli. Le prime a scendere in campo sono state le ragazze, che hanno dato vita a due incontri terminati entrambi in tre set, a testimonianza dell’equilibrio tra le forze in gioco. Elisa Pieri , portacolori del CT Lucca e under 16, è uscita alla distanza contro Camilla Iannece , stessa classifica di 2.5 e tesserata per il CT Scaligero. Brava la Pieri ad approfittare nel set decisivo di un calo della rivale di turno e cambiare letteralmente marcia, passando dal tennis solido che la contraddistingue, sulla scia di quello delle sorelle maggiori Jessica e Tatiana, a uno più propositivo e alla ricerca dei vincenti. Li ha trovati, Elisa, facendo letteralmente la differenza e chiudendo con un netto 6-0. Domani troverà sul percorso verso il prestigioso titolo la neozelandese Jaimee Collinson , che a sua volta ha strappato il biglietto per la finale con il punteggio di 1-6 6-2 6-1. Non si è disunita, la tennista che arriva da lontano, dopo aver ceduto nettamente la prima frazione ad Agnese Stagni e nelle successive due ha ridotto la percentuale di errori gratuiti mettendo sempre più in difficoltà l’azzurra, under 18 e 2.5 con massima classifica di 2.4 raggiunta lo scorso anno. Quello della Collinson è un tennis abbastanza classico, di regolarità da fondo campo, arricchito da un ottimo potenziale al servizio, colpo che scaglia con diverse angolazioni forte di una stazza superiore rispetto a molte delle sue avversarie.

La scena è poi passata ai quattro migliori del main draw maschile che si sono affrontati in contemporanea sui campi del circolo cuneese. Da una parte Paolo Mangiante e Vittorio Gillerio, entrambi al settimo match nel torneo del Country Club Cuneo provenendo dalle qualificazioni. Dall’altra Diego Tarlazzi, l’under 15 del CT Massa Lombarda che ha stupito tutti per rendimento e atteggiamento sul terreno di gioco, e Valentino Grasselli, under 16 dello Junior Tennis Perugia.

I testa a testa maschili hanno avuto un andamento decisamente diverso rispetto a quelli “in rosa”, e per ragioni differenti. Mangiante è salito all’ultimo step del tabellone principale superando 6-0 2-0 rit. Vittorio Gillerio, fortemente limitato da un problema alla schiena, figlio delle fatiche accumulate in settimana.

Tarlazzi invece ha dato una nuova prova della sua statura tecnica lasciando un solo game (6-1 6-0) a Grasselli: «È stato ancora una volta impressionante – ha detto Alberto Bodino, componente dello staff tecnico del Country e uno degli Over 50 più forti d’Italia – per varietà di gioco e qualità del servizio, con molti ace messi a segno e altrettanti vincenti. È reduce da due vittorie consecutive in altrettanti J30 Itf e sembra proprio che voglia proseguire la striscia».

Domani sarà giorno di finali, sia in singolare che in doppio. Un Ferragosto pieno anche in campo, dunque, tutto da vivere. Ingresso gratuito e spettacolo assicurato.