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La Reale Mutua scalda i motori: ecco il roster e i numeri di maglia

Da lunedì 17 agosto a Venaria scatta la preparazione alla nuova stagione
2 min
La Reale Mutua scalda i motori: ecco il roster e i numeri di maglia

Sta per iniziare la settimana che inaugura ufficialmente la nuova stagione della Reale Mutua Basket Torino. La preparazione si apre con tre sedute pomeridiane libere di allenamento, da lunedì 17 a mercoledì 19 agosto, allo Sport Club di Venaria. Nella mattinata di martedì 18 agosto, gli atleti si sottoporranno ai test medici e fisici presso il Medical Lab, medical partner del club. Il primo allenamento ufficiale della stagione, al Pala Gianni Asti, si terrà giovedì 20 agosto, agli ordini di coach Paolo Moretti e del suo nuovo staff tecnico.

Ecco il roster e i numeri di maglia per la stagione 2026/27:

#5 – Stefano Faloppa (Ala/Centro | ITA)
#6 – Matteo Ghirlanda (Ala | ITA)
#9 – Alberto Mossi (Play/Guardia | ITA)
#11 – Matteo Corgnati (Play/Guardia | ITA)
#15 – Terry Allen (Ala | USA)
#16 – Angelo Del Chiaro (Centro | ITA)
#22 – Federico Massone (Play/Guardia | ITA)
#25 – Lorenzo Benvenuti (Centro | ITA)
#30 – Thiago Villar (Playmaker | ITA-ARG)
#40 – Simone Pepe (Guardia | ITA)
#44 – Francesco Scandiuzzi (Ala/Centro | ITA)
#88 – Zach Harvey (Guardia | USA)

STAFF TECNICO

Allenatore: Paolo Moretti. Assistenti allenatori: Niccolò Locati, Lara Pozzato. Preparatori fisici: Roberto Marocco, Davide Beratto. Fisioterapisti: Marco Daniele, Nicolò Brighenti. Medici sociali: Dott. Stefano Suraci, Dott. Francesco Gallozzi.

Si aggregheranno al raduno anche quattro giovani atleti, prodotti del programma cestistico di GranTorino Basketball Draft, che avevano già partecipato alla settimana di pre-raduno agli ordini di coach Moretti:

 

Edoardo Bossola (2006 | Guardia/ala | 2025/26: GranTorino Basketball Draft)

Raffaele Ficetti (2008 | Ala/centro | 2025/26: GranTorino Basketball Draft)

Antonello Losito (2008 | Ala | 2025/26: GranTorino Basketball Draft)

Alessandro Milone (2006 | Guardia | 2025/26: Bosco Institute, Indiana)

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