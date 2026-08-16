La Reale Mutua scalda i motori: ecco il roster e i numeri di maglia

Sta per iniziare la settimana che inaugura ufficialmente la nuova stagione della Reale Mutua Basket Torino. La preparazione si apre con tre sedute pomeridiane libere di allenamento, da lunedì 17 a mercoledì 19 agosto, allo Sport Club di Venaria. Nella mattinata di martedì 18 agosto, gli atleti si sottoporranno ai test medici e fisici presso il Medical Lab, medical partner del club. Il primo allenamento ufficiale della stagione, al Pala Gianni Asti, si terrà giovedì 20 agosto, agli ordini di coach Paolo Moretti e del suo nuovo staff tecnico.