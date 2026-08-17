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Bra, l’Amministrazione comunale si congratula con Anita Gastaldi

La nuotatrice protagonista agli Europei: il Comune di Bra celebra gli straordinari risultati della giovane concittadina
1 min
Bra, l’Amministrazione comunale si congratula con Anita Gastaldi

 

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l’assessore allo Sport Francesco Matera, a nome di tutta la Giunta e della comunità braidese, esprimono le più vive congratulazioni alla concittadina Anita Gastaldi per i prestigiosi risultati conseguiti ai recenti Campionati Europei di nuoto. «I traguardi raggiunti da Anita rappresentano motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra città - dichiarano Sindaco e Assessore allo Sport - Con talento, determinazione e grandissimo impegno, Anita ha dimostrato ancora una volta di essere un’atleta di altissimo livello e una splendida ambasciatrice dello sport braidese in ambito internazionale. A lei vanno i nostri complimenti più sentiti per aver portato così in alto il nome di Bra."

Nelle prossime settimane, la nuotatrice – doppia medaglia d’argento agli Europei di Parigi nei 200 misti e nella staffetta 4×100 mista, conquistata insieme alla saviglianese Sara Curtis – sarà ricevuta ufficialmente in Municipio dall’Amministrazione comunale, per celebrare gli importanti risultati ottenuti. (em)

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