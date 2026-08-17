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La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha iniziato la preparazione precampionato

Il diciottesimo anno di attività della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (che dunque nel maggio 2027 diventerà “maggiorenne”) ha ufficialmente preso il via oggi, lunedì 17 agosto, con l’inizio della preparazione precampionato
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La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha iniziato la preparazione precampionato © Flavio Viotto

 

Alla prima seduta di pesi svolta in mattinata è seguita nel pomeriggio la prima seduta tecnica, preceduta dall’abbraccio fra squadra, staff, dirigenti e tifosi.
Sono sette su quindici le giocatrici del roster presenti al PalaFenera. Si tratta di Reagan Cooper, Katja Eckl, Marina Giacomello, Corina Glaab, Anna Gray, Marina Lubian e Alessia Regoni, che si allenano insieme alle ragazze dell’Under 19 e della B1.
Assenti perché in palestra con le rispettive nazionali Anett Nemeth, Stella Nervini, Ilaria Spirito, Britte Stuut e Sarah Van Aalen, impegnate nella preparazione del campionato europeo; Yasmina Akrari, con l’Italia B ai Giochi del Mediterraneo; e Logan Eggleston e Abbey Guezen, al lavoro in vista del torneo continentale Norceca e delle qualificazioni olimpiche.
Le competizioni americane vedranno anche impegnati con il Messico l’allenatore Nicola Negro e l’addetta alle statistiche Giulia Palazzo, unici assenti dello staff, per il resto presente al gran completo a Chieri.

Gli allenamenti proseguiranno al PalaFenera nelle prossime settimane alternando la preparazione fisica alla parte tecnica.
Verso metà settembre inizieranno gli allenamenti congiunti e le amichevoli precampionato.

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