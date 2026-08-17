La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha iniziato la preparazione precampionato

Alla prima seduta di pesi svolta in mattinata è seguita nel pomeriggio la prima seduta tecnica, preceduta dall’abbraccio fra squadra, staff, dirigenti e tifosi.

Sono sette su quindici le giocatrici del roster presenti al PalaFenera. Si tratta di Reagan Cooper, Katja Eckl, Marina Giacomello, Corina Glaab, Anna Gray, Marina Lubian e Alessia Regoni, che si allenano insieme alle ragazze dell’Under 19 e della B1.

Assenti perché in palestra con le rispettive nazionali Anett Nemeth, Stella Nervini, Ilaria Spirito, Britte Stuut e Sarah Van Aalen, impegnate nella preparazione del campionato europeo; Yasmina Akrari, con l’Italia B ai Giochi del Mediterraneo; e Logan Eggleston e Abbey Guezen, al lavoro in vista del torneo continentale Norceca e delle qualificazioni olimpiche.

Le competizioni americane vedranno anche impegnati con il Messico l’allenatore Nicola Negro e l’addetta alle statistiche Giulia Palazzo, unici assenti dello staff, per il resto presente al gran completo a Chieri.

Gli allenamenti proseguiranno al PalaFenera nelle prossime settimane alternando la preparazione fisica alla parte tecnica.

Verso metà settembre inizieranno gli allenamenti congiunti e le amichevoli precampionato.