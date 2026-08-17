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Siim-Sander Vene aggregato al Derthona Basket

La società comunica che a partire dalla data odierna è stato aggregato alla Prima Squadra l’atleta Siim-Sander Vene
1 min
Siim-Sander Vene aggregato al Derthona Basket

 

Ala grande di 203 cm, classe ’90 con una lunga e prestigiosa esperienza internazionale sia a livello di club che con la nazionale dell’Estonia, di cui è stato capitano disputando due edizioni di Eurobasket nel 2015 e 2022, l’ex giocatore anche di Varese viene dall’ultima stagione giocata nel campionato lituano con il Siauliai.

Coach Mario Fioretti: «Siamo contenti che Siim ci possa aiutare e che noi possiamo aiutare lui, per far sì che questo periodo insieme possa essere più produttivo possibile per entrambi. Alla squadra porterà l’esperienza, la prontezza, l’intelligenza di gioco. Speriamo che possa subito inserirsi per poterci aiutare sia in allenamento che nelle prime partite amichevoli.»

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