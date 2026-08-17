Cuneo Volley: il primo allenamento della SuperLega si terrà al Palazzetto

Ultima settimana di attesa per l’inizio dell’attività di preseason della SuperLega!

I biancoblù inizieranno la preparazione Lunedì 24 agosto alle ore 18.00 presso il Palasport di Cuneo, gentilmente concesso da parte dell’Amministrazione Comunale e dall’Assessore allo Sport Valter Fantino in seguito al sold out delle prenotazioni in appena dieci giorni dall’attivazione e le continue richieste di partecipazione.

«Voglio ringraziare a nome di tutta la Società l’Assessore Fantino e l’Amministrazione comunale per questa straordinaria concessione, che permetterà alla squadra e a tutto il Team di poter ricevere il primo “abbraccio” stagionale da parte del movimento biancoblù. Il nostro pubblico non smette di sorprenderci e questo è lo stimolo più grande per il Club» - il Presidente Gabriele Costamagna.

LUNEDI’ 24 AGOSTO

ore 18.00 - Primo allenamento

PALASPORT di CUNEO

ingresso principale

Tutti gli altri allenamenti settimanali della SuperLega si terranno nella nuovissima struttura realizzata dal Comune di Cuneo accanto al palasport, mentre le gare si disputeranno nel Palazzetto.

Conto alla rovescia ATTIVATO. Ci vediamo in palestra il prossimo lunedì!