BEA Chieri, Sam Viggiano resta a Chieri: un'altra certezza per la Prima Squadra

Nato e cresciuto con la maglia arancione sulla pelle, non poteva che continuare il suo percorso “a casa”: dopo capitan Drame, Samnang Viggiano è la seconda conferma nel roster della Prima Squadra BEA Chieri per la stagione 2026-2027.

Classe 2007, cresciuto nel Settore Giovanile BEA, nella scorsa stagione in Serie C Interregionale Viggiano si ha saputo fare un grande salto di qualità, guadagnando spazio nelle rotazioni e dimostrandosi, nonostante la giovane età, un giocatore capace di incidere anche nel mondo senior. Esterno rapido e intenso, dotato di un grande tiro da fuori, è cresciuto gara dopo gara, con ottime prove nelle partite più importanti (vedasi 26 punti in Gara 2 con Area Pro). Con energia e carisma è diventato uno dei giocatori più amati dal pubblico del PalaGialdo, in particolare dei più piccoli, che ne fanno un simbolo della Prima Squadra chierese.

Un percorso totalmente in arancione: avvicinato alla pallacanestro frequentato il centro Minibasket BEA di Cambiano. Samnang ha svolto tutta la trafila giovanile BEA, arrivando fino al Titolo Regionale Under 19 Gold di due anni fa proprio con coach Ciro Musto.

«Sam è con noi da sempre ed è motivo di grande orgoglio vedere che un ragazzo che veste Arancione fin dalle scuole elementari oggi è parte concreta della Prima Squadra del nostro Progetto – commenta il GM Salvatore Morena – Ha giocato una stagione di alto livello e sappiamo che ha ancora grandi margini. Anche nella prossima stagione sarà protagonista in prima squadra e pilastro dell’Under 19 Gold. Rappresenta molto anche per i ragazzi del Settore Giovanile, per i quali è un esempio. Siamo certi lo aspetterà una nuova stagione di crescita e grandi soddisfazioni».

Le prime parole di Viggiano dopo il rinnovo con BEA Chieri:

«Sono entusiasta di vestire ancora una volta la maglia BEA dopo una stagione molto intensa e piena di soddisfazioni personali, al di là del percorso di squadra. Non vedo l’ora di rimettere piede sul parquet del PalaGialdo con tutto il pubblico caloroso che ci ha sempre accompagnato. Sono pienamente convinto che questa stagione ci sarà un gruppo fantastico come è sempre stato, pronto per lottare assieme per un unico obiettivo. Forza BEA!».