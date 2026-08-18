Paffoni, iniziata ufficialmente la stagione della Serie B

Ieri sera al Pala Cipir si è tenuto il raduno della prima squadra. Dopo le visite mediche presso Fisiodelta a Domodossola e la riunione con lo staff, i giocatori della Paffoni sono scesi in campo per la sessione di tiro per poi essere ospiti dello sponsor Regina Palace Hotel a cena con la dirigenza.

Da oggi si fa sul serio: doppie sedute, atletica e primi input tecnici sotto la guida di coach Michele Belletti.

«Sono contento di essere qui! Non vedevamo l’ora di ricominciare – commenta il presidente Angelo Nigro – farlo con una squadra giovane e con tanta voglia di dimostrare ci dà uno stimolo in più. Io non vedo l’ora di prendere il mio posto al palazzetto, di soffrire e gioire con questi ragazzi e tutti i tifosi. Ringrazio ancora una volta la famiglia Padulazzi per l’ospitalità. Buon inizio a tutti!».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Monti: «È stato emozionante rivedere il gruppo riunito, lo staff e tanti volti nuovi con grande entusiasmo. Voglio ringraziare tutti per l’impegno di queste settimane di preparazione al ritrovo. Abbiamo costruito una squadra con identità, fame e rispetto per questa maglia. Il nostro obiettivo è chiaro: lavorare ogni giorno con serietà, far crescere il progetto dentro e fuori dal campo e rendere orgogliosa la nostra gente. La strada è lunga, ma siamo partiti con il piede giusto. Forza Fulgor!».

Con il primo abbraccio dei tifosi alla squadra, per la Paffoni Fulgor Basket comincia dunque il lavoro sul campo. Un nuovo capitolo della storia rossoverde, con una squadra giovane e ambiziosa pronta a prepararsi alla sfida della Serie B Nazionale.