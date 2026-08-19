BEA Chieri: Danilo Tagliano resta a Chieri, altro rinnovo con i Leopardi

Classe 2002, ala di 194 centimetri di altezza, spiccate doti realizzative, capace di abbinare fisicità e un grande tiro da fuori, Tagliano è cresciuto nel Settore Giovanile dei Leopardi. La scorsa stagione, il suo ritorno a Chieri, in cui ha saputo far vedere da subito al pubblico del PalaGialdo tutte le sue qualità, dimostrandosi un vero e proprio fattore in diverse gare, ritagliandosi uno spazio importante nel gruppo.

In passato, aveva giocato in Arancione fino all’’Under 15, partecipando al primo campionato Eccellenza della pallacanestro chierese. Da qui sono seguite due stagioni a Moncalieri, una sponda PMS una sponda Campus Piemonte, in cui sono arrivati un Titolo Regionale e una partecipazione alle Finali Nazionali. Nel 2019 l’arrivo ad Alba, dove ha mosso i primi passi nei campionati senior inserito nel roster della Prima Squadra langarola in Serie B. A metà della seconda stagione nella capitale delle Langhe, Tagliano si è trasferito a Messina, sponda Fortitudo, dove giovanissimo è stato protagonista della cavalcata playoff dei bianco-verdi fino alla promozione in C Gold, in cui si è confermato uno dei giovani più interessanti e pronti del campionato, chiudendo con oltre 11 punti di media. È seguita una parentesi dall’altra parte dello stretto, a Lamezia Terme sempre in C Gold.

L’ultima stagione prima del rientro a Chieri è stata in Lombardia, al Viadana Basket in Serie C Interregionale. Un’annata complicata dal punto di vista di squadra, chiusa con una salvezza ai playout, in cui Danilo si è distinto tra i trascinatori del gruppo.

Una conferma importante per il roster a disposizione di coach Musto, che conferma un realizzatore di livello assoluto per la categoria, oltre che un ragazzo cresciuto al PalaGialdo.