NOI, CHIERI. Martedì 1 settembre inizia la campagna abbonamenti 2026/2027

NOI, CHIERI. E’ il claim scelto dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la campagna abbonamenti 2026/2027, al via da martedì 1 settembre.

Le fasi di vendita saranno così organizzate:

Dall’1 al 15 settembre: prelazione riservata ai vecchi abbonati

Dal 16 settembre: apertura della vendita libera (anche dei seggiolini per i quali non fosse stata esercitata la prelazione)

A partire dalle predette date gli abbonamenti si potranno sottoscrivere presso il PalaFenera tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00, con pagamento a mezzo bancomat, Satispay o contanti.

Chi fosse impossibilitato a recarsi in biglietteria di persona, può inviare una email a biglietteria@chieri76.it con pagamento a mezzo bonifico.

A partire dal 16 settembre verranno anche messi in vendita online i tagliandi per la gara casalinga contro Conegliano che si giocherà al Pala Gianni Asti di Torino mercoledì 14 ottobre (ore 20,30).

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 disputerà la regular season al PalaFenera, fatta eccezione per due dei tredici match casalinghi di campionato – quelli con Conegliano e Milano – che si giocheranno al Pala Gianni Asti.

L’abbonamento dà accesso a entrambi i palazzetti. Comprende inoltre tutti i match casalinghi della CEV Cup 2027 ed eventuali playoff, gare che verranno disputate al Pala Gianni Asti.

I prezzi

Tribuna H-Nord (Fenera e Reale): 480 € – inclusi parcheggio e hospitality

Tribuna Nord: 330 € – incluso parcheggio

Tribuna Sud (Fenera e Reale): 220 € rinnovi / 250 € nuovi abbonati

Gradinata (Fenera e Reale): 120 € rinnovi / 150 € nuovi abbonati