Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Prima giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2

Gottasecca-Alta Langa 9-2

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 24; Gottasecca 20; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 15; Alta Langa 12.

SERIE A Banca d’Alba Playout - Prima giornata

Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese 2-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese 9-3

Classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia e Bcc Pianfei Pro Paschese 13; Roero Isolamenti Canalese e Terre del Barolo Albese 10.

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima giornata

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole 9-1

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu 9-5

Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 12; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 10; Olivieri Opere Edili Duseu 6 (-1); Araldica Castagnole 4.



COPPA ITALIA SERIE A - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Acqua San Bernardo Subalcune-Gottasecca



SERIE B - Andata qualificazione ai quarti di finale

Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-3

Venerdì 21 agosto ore 21

a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Us Gallese-Benese

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Officine Pesce Bubbio 9-5

Venerdì 21 agosto ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Amici del Castello

SERIE B - Ritorno qualificazione ai quarti di finale

Domenica 23 agosto ore 20.30

Castiglia Costruzioni Bormidese-Valle Bormida

Martedì 25 agosto ore 21

a Bene Vagienna: Benese-Centro Incontri Us Gallese-Benese

Mercoledì 26 agosto ore 21

a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Giovedì 27 agosto ore 21

a Diano Castello: Amici del Castello-Virtus Langhe



COPPA ITALIA SERIE B - Semifinali (gara unica)

Domenica 23 agosto ore 21

a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco

Sabato 22 agosto ore 21

a Naive: Castiati Neivese-Speb

COPPA ITALIA SERIE B - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 21

a Madonna del Pasco



SERIE C1 - Andata quarti di finale

Ricca-Pro Paschese 9-0 forfait medico

Giovedì 20 agosto ore 21

a Ceva: Ceva-Monticellese

Venerdì 21 agosto ore 21

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Duseu

Domenica 23 agosto ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino

SERIE C1 - Ritorno quarti di finale

Giovedì 3 settembre ore 21

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

Domenica 6 settembre ore 21

a Monticello d'Alba: Monticellese-Ceva

Giovedì 3 settembre ore 21

a Dolcedo: Duseu-Castiati Castagnole

Sabato 5 settembre ore 21

ad Andora: Don Dagnino-Gottasecca



COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca



SERIE C2 Girone 1

Classifica: Pro Spigno 2; Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.

SERIE C2 Girone 2

Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo 0.

SERIE C2 Girone 3

Classifica: Global Sped Neivese 2; Benese 1; Pieve di Teco 0.

SERIE C2 Girone 4

Classifica: Abrigo Croma Ricca 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Global Sped Neivese-Monastero Dronero



FEMMINILE

Classifica: Amici del Castello 6; San Leonardo 4; Canalese B e Canalese A 2; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale

Sabato 29 agosto ore 16.30

a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B



UNDER 21 - Nona e ultima di ritorno

Subalcuneo-Pro Paschese 9-6

Cortemilia-Virtus Langhe A 9-1

Araldica Castagnole-Virtus Langhe B 9-3

San Leonardo-Albese 9-0

Merlese-Bubbio 3-9

Classifica finale prima fase: San Leonardo e Bubbio 16; Subalcuneo e Pro Paschese 12; Cortemilia 10; Merlese 8; Araldica Castagnole e Albese 6; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe B un punto di penalizzazione).

San Leonardo prima e Bubbio seconda per differenza giochi negli scontri diretti;

Subalcuneo terza e Pro Paschese quarta per differenza giochi negli scontri diretti;

Araldica Castagnole settima e Albese ottaa per scontri diretti.

UNDER 21 - Quarti di finale

San Leonardo-Albese

Pro Paschese-Cortemilia

Subalcuneo-Merlese

Bubbio-Araldica Castagnole



COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale

Domenica 30 agosto ore 14

a Madonna del Pasco: San Leonardo-Bubbio



ALLIEVI Girone 1 - Seconda di ritorno

Giovedì 20 agosto ore 20

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Ceva

Riposa: Ricca

Classifica: Ricca 2; Pro Paschese A 1; Ceva 0.

ALLIEVI Girone 2 - Seconda di ritorno

Don Dagnino-San Biagio 8-0

Riposa: Bormidese

Classifica: Don Dagnino 3; Bormidese 1; San Biagio 0.

ALLIEVI Girone 3 - Seconda di ritorno

Lunedì 24 agosto ore 19

a Diano Castello: Amici del Castello-Speb

Riposa: Subalcuneo A

Classifica: Subalcuneo A, Amici del Castello e Speb 1.

ALLIEVI Girone 4 - Seconda di ritorno

Subalcuneo B-Araldica Castagnole 8-0 forfait

Venerdì 21 agosto ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo

Classifica : San Leonardo 3; Pro Paschese B e Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -2 (Araldica Castagnole due punti di penalizzazione).



COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 11

a Madonna del Pasco: Speb-Subalcuneo A



ESORDIENTI Girone A

Classifica: Ricca e San Leonardo 14; Pro Paschese B 11; Alta Langa 9; Neivese A e Merlese B 7; Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 2; Ceva -2. (Ceva due punti di penalizzazione; Valle Bormida un punto di penalizzazione)

ESORDIENTI Girone B

Classifica: Cortemilia 14; Merlese A 13; Neivese B 11; Albese A 9; Don Dagnino 8; Pro Paschese A 6; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 14

a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo



PULCINI - Andata ottavi di finale

Monastero Dronero B-Duseu 7-0 forfait

Pro Paschese-Cortemilia 7-0

Albese-Merlese 7-6

Ricca-Canalese 7-1

Monastero Dronero A-Gottasecca 7-3

Speb-San Biagio 7-1

Ceva-Don Dagnino 2-7

San Leonardo-Augusto Manzo 7-0

Ritorno ottavi di finale

Duseu-Monastero Dronero B 0-7 forfait

Sabato 22 agosto ore 18

a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese

Venerdì 21 agosto ore 18

a Mondovì: Merlese-Albese

Sabato 22 agosto ore 18.30

a Canalese: Canalese-Ricca

Martedì 25 agosto ore 19.30

a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A

Sabato 22 agosto ore 18.30

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb

Martedì 25 agosto ore 19.30

ad Andora: Don Dagnino-Ceva

Augusto Manzo-San Leonardo 0-7



COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)

Don Dagnino-Amici del Castello B 7-0

Giovedì 20 agosto ore 18

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese

Domenica 23 agosto ore 20

a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

Domenica 23 agosto ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Ricca: Ricca A-Monticellese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Canale: Canalese A-Albese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca

Alta Langa A-Cortemilia 7-3



COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 11

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

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