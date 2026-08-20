Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Prima giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2
Gottasecca-Alta Langa 9-2
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 24; Gottasecca 20; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 15; Alta Langa 12.
SERIE A Banca d’Alba Playout - Prima giornata
Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese 2-9
Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese 9-3
Classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia e Bcc Pianfei Pro Paschese 13; Roero Isolamenti Canalese e Terre del Barolo Albese 10.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima giornata
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole 9-1
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu 9-5
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 12; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 10; Olivieri Opere Edili Duseu 6 (-1); Araldica Castagnole 4.
COPPA ITALIA SERIE A - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Acqua San Bernardo Subalcune-Gottasecca
SERIE B - Andata qualificazione ai quarti di finale
Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-3
Venerdì 21 agosto ore 21
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Us Gallese-Benese
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Officine Pesce Bubbio 9-5
Venerdì 21 agosto ore 21
a Dogliani: Virtus Langhe-Amici del Castello
SERIE B - Ritorno qualificazione ai quarti di finale
Domenica 23 agosto ore 20.30
Castiglia Costruzioni Bormidese-Valle Bormida
Martedì 25 agosto ore 21
a Bene Vagienna: Benese-Centro Incontri Us Gallese-Benese
Mercoledì 26 agosto ore 21
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Fbc Sabbiature Augusto Manzo
Giovedì 27 agosto ore 21
a Diano Castello: Amici del Castello-Virtus Langhe
COPPA ITALIA SERIE B - Semifinali (gara unica)
Domenica 23 agosto ore 21
a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco
Sabato 22 agosto ore 21
a Naive: Castiati Neivese-Speb
COPPA ITALIA SERIE B - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 21
a Madonna del Pasco
SERIE C1 - Andata quarti di finale
Ricca-Pro Paschese 9-0 forfait medico
Giovedì 20 agosto ore 21
a Ceva: Ceva-Monticellese
Venerdì 21 agosto ore 21
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Duseu
Domenica 23 agosto ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino
SERIE C1 - Ritorno quarti di finale
Giovedì 3 settembre ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Domenica 6 settembre ore 21
a Monticello d'Alba: Monticellese-Ceva
Giovedì 3 settembre ore 21
a Dolcedo: Duseu-Castiati Castagnole
Sabato 5 settembre ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Gottasecca
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone 1
Classifica: Pro Spigno 2; Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
SERIE C2 Girone 2
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo 0.
SERIE C2 Girone 3
Classifica: Global Sped Neivese 2; Benese 1; Pieve di Teco 0.
SERIE C2 Girone 4
Classifica: Abrigo Croma Ricca 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Global Sped Neivese-Monastero Dronero
FEMMINILE
Classifica: Amici del Castello 6; San Leonardo 4; Canalese B e Canalese A 2; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale
Sabato 29 agosto ore 16.30
a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B
UNDER 21 - Nona e ultima di ritorno
Subalcuneo-Pro Paschese 9-6
Cortemilia-Virtus Langhe A 9-1
Araldica Castagnole-Virtus Langhe B 9-3
San Leonardo-Albese 9-0
Merlese-Bubbio 3-9
Classifica finale prima fase: San Leonardo e Bubbio 16; Subalcuneo e Pro Paschese 12; Cortemilia 10; Merlese 8; Araldica Castagnole e Albese 6; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe B un punto di penalizzazione).
San Leonardo prima e Bubbio seconda per differenza giochi negli scontri diretti;
Subalcuneo terza e Pro Paschese quarta per differenza giochi negli scontri diretti;
Araldica Castagnole settima e Albese ottaa per scontri diretti.
UNDER 21 - Quarti di finale
San Leonardo-Albese
Pro Paschese-Cortemilia
Subalcuneo-Merlese
Bubbio-Araldica Castagnole
COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale
Domenica 30 agosto ore 14
a Madonna del Pasco: San Leonardo-Bubbio
ALLIEVI Girone 1 - Seconda di ritorno
Giovedì 20 agosto ore 20
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Ceva
Riposa: Ricca
Classifica: Ricca 2; Pro Paschese A 1; Ceva 0.
ALLIEVI Girone 2 - Seconda di ritorno
Don Dagnino-San Biagio 8-0
Riposa: Bormidese
Classifica: Don Dagnino 3; Bormidese 1; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Seconda di ritorno
Lunedì 24 agosto ore 19
a Diano Castello: Amici del Castello-Speb
Riposa: Subalcuneo A
Classifica: Subalcuneo A, Amici del Castello e Speb 1.
ALLIEVI Girone 4 - Seconda di ritorno
Subalcuneo B-Araldica Castagnole 8-0 forfait
Venerdì 21 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo
Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese B e Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -2 (Araldica Castagnole due punti di penalizzazione).
COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 11
a Madonna del Pasco: Speb-Subalcuneo A
ESORDIENTI Girone A
Classifica: Ricca e San Leonardo 14; Pro Paschese B 11; Alta Langa 9; Neivese A e Merlese B 7; Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 2; Ceva -2. (Ceva due punti di penalizzazione; Valle Bormida un punto di penalizzazione)
ESORDIENTI Girone B
Classifica: Cortemilia 14; Merlese A 13; Neivese B 11; Albese A 9; Don Dagnino 8; Pro Paschese A 6; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 14
a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
PULCINI - Andata ottavi di finale
Monastero Dronero B-Duseu 7-0 forfait
Pro Paschese-Cortemilia 7-0
Albese-Merlese 7-6
Ricca-Canalese 7-1
Monastero Dronero A-Gottasecca 7-3
Speb-San Biagio 7-1
Ceva-Don Dagnino 2-7
San Leonardo-Augusto Manzo 7-0
Ritorno ottavi di finale
Duseu-Monastero Dronero B 0-7 forfait
Sabato 22 agosto ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese
Venerdì 21 agosto ore 18
a Mondovì: Merlese-Albese
Sabato 22 agosto ore 18.30
a Canalese: Canalese-Ricca
Martedì 25 agosto ore 19.30
a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A
Sabato 22 agosto ore 18.30
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb
Martedì 25 agosto ore 19.30
ad Andora: Don Dagnino-Ceva
Augusto Manzo-San Leonardo 0-7
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)
Don Dagnino-Amici del Castello B 7-0
Giovedì 20 agosto ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese
Domenica 23 agosto ore 20
a Cuneo: Subalcuneo-Merlese
Domenica 23 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Monticellese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Canale: Canalese A-Albese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca
Alta Langa A-Cortemilia 7-3
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 11
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2
Gottasecca-Alta Langa 9-2
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 24; Gottasecca 20; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 15; Alta Langa 12.
SERIE A Banca d’Alba Playout - Prima giornata
Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese 2-9
Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese 9-3
Classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia e Bcc Pianfei Pro Paschese 13; Roero Isolamenti Canalese e Terre del Barolo Albese 10.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima giornata
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole 9-1
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu 9-5
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 12; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 10; Olivieri Opere Edili Duseu 6 (-1); Araldica Castagnole 4.
COPPA ITALIA SERIE A - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Acqua San Bernardo Subalcune-Gottasecca
SERIE B - Andata qualificazione ai quarti di finale
Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-3
Venerdì 21 agosto ore 21
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Us Gallese-Benese
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Officine Pesce Bubbio 9-5
Venerdì 21 agosto ore 21
a Dogliani: Virtus Langhe-Amici del Castello
SERIE B - Ritorno qualificazione ai quarti di finale
Domenica 23 agosto ore 20.30
Castiglia Costruzioni Bormidese-Valle Bormida
Martedì 25 agosto ore 21
a Bene Vagienna: Benese-Centro Incontri Us Gallese-Benese
Mercoledì 26 agosto ore 21
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Fbc Sabbiature Augusto Manzo
Giovedì 27 agosto ore 21
a Diano Castello: Amici del Castello-Virtus Langhe
COPPA ITALIA SERIE B - Semifinali (gara unica)
Domenica 23 agosto ore 21
a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco
Sabato 22 agosto ore 21
a Naive: Castiati Neivese-Speb
COPPA ITALIA SERIE B - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 21
a Madonna del Pasco
SERIE C1 - Andata quarti di finale
Ricca-Pro Paschese 9-0 forfait medico
Giovedì 20 agosto ore 21
a Ceva: Ceva-Monticellese
Venerdì 21 agosto ore 21
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Duseu
Domenica 23 agosto ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino
SERIE C1 - Ritorno quarti di finale
Giovedì 3 settembre ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Domenica 6 settembre ore 21
a Monticello d'Alba: Monticellese-Ceva
Giovedì 3 settembre ore 21
a Dolcedo: Duseu-Castiati Castagnole
Sabato 5 settembre ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Gottasecca
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone 1
Classifica: Pro Spigno 2; Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
SERIE C2 Girone 2
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo 0.
SERIE C2 Girone 3
Classifica: Global Sped Neivese 2; Benese 1; Pieve di Teco 0.
SERIE C2 Girone 4
Classifica: Abrigo Croma Ricca 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Global Sped Neivese-Monastero Dronero
FEMMINILE
Classifica: Amici del Castello 6; San Leonardo 4; Canalese B e Canalese A 2; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale
Sabato 29 agosto ore 16.30
a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B
UNDER 21 - Nona e ultima di ritorno
Subalcuneo-Pro Paschese 9-6
Cortemilia-Virtus Langhe A 9-1
Araldica Castagnole-Virtus Langhe B 9-3
San Leonardo-Albese 9-0
Merlese-Bubbio 3-9
Classifica finale prima fase: San Leonardo e Bubbio 16; Subalcuneo e Pro Paschese 12; Cortemilia 10; Merlese 8; Araldica Castagnole e Albese 6; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe B un punto di penalizzazione).
San Leonardo prima e Bubbio seconda per differenza giochi negli scontri diretti;
Subalcuneo terza e Pro Paschese quarta per differenza giochi negli scontri diretti;
Araldica Castagnole settima e Albese ottaa per scontri diretti.
UNDER 21 - Quarti di finale
San Leonardo-Albese
Pro Paschese-Cortemilia
Subalcuneo-Merlese
Bubbio-Araldica Castagnole
COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale
Domenica 30 agosto ore 14
a Madonna del Pasco: San Leonardo-Bubbio
ALLIEVI Girone 1 - Seconda di ritorno
Giovedì 20 agosto ore 20
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Ceva
Riposa: Ricca
Classifica: Ricca 2; Pro Paschese A 1; Ceva 0.
ALLIEVI Girone 2 - Seconda di ritorno
Don Dagnino-San Biagio 8-0
Riposa: Bormidese
Classifica: Don Dagnino 3; Bormidese 1; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Seconda di ritorno
Lunedì 24 agosto ore 19
a Diano Castello: Amici del Castello-Speb
Riposa: Subalcuneo A
Classifica: Subalcuneo A, Amici del Castello e Speb 1.
ALLIEVI Girone 4 - Seconda di ritorno
Subalcuneo B-Araldica Castagnole 8-0 forfait
Venerdì 21 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo
Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese B e Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -2 (Araldica Castagnole due punti di penalizzazione).
COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 11
a Madonna del Pasco: Speb-Subalcuneo A
ESORDIENTI Girone A
Classifica: Ricca e San Leonardo 14; Pro Paschese B 11; Alta Langa 9; Neivese A e Merlese B 7; Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 2; Ceva -2. (Ceva due punti di penalizzazione; Valle Bormida un punto di penalizzazione)
ESORDIENTI Girone B
Classifica: Cortemilia 14; Merlese A 13; Neivese B 11; Albese A 9; Don Dagnino 8; Pro Paschese A 6; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 14
a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
PULCINI - Andata ottavi di finale
Monastero Dronero B-Duseu 7-0 forfait
Pro Paschese-Cortemilia 7-0
Albese-Merlese 7-6
Ricca-Canalese 7-1
Monastero Dronero A-Gottasecca 7-3
Speb-San Biagio 7-1
Ceva-Don Dagnino 2-7
San Leonardo-Augusto Manzo 7-0
Ritorno ottavi di finale
Duseu-Monastero Dronero B 0-7 forfait
Sabato 22 agosto ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese
Venerdì 21 agosto ore 18
a Mondovì: Merlese-Albese
Sabato 22 agosto ore 18.30
a Canalese: Canalese-Ricca
Martedì 25 agosto ore 19.30
a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A
Sabato 22 agosto ore 18.30
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb
Martedì 25 agosto ore 19.30
ad Andora: Don Dagnino-Ceva
Augusto Manzo-San Leonardo 0-7
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)
Don Dagnino-Amici del Castello B 7-0
Giovedì 20 agosto ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese
Domenica 23 agosto ore 20
a Cuneo: Subalcuneo-Merlese
Domenica 23 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Monticellese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Canale: Canalese A-Albese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca
Alta Langa A-Cortemilia 7-3
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 11
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
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