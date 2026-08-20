Dodecarun, Carrera e Cerutti vincono a Carcoforo 

Ritorno vincente nel Dodecarun per Francesco Carrera, vincitore della prima edizione del circuito. Il valsesiano della Casone Noceto ha fatto gara di testa nella trentesima edizione del Tour di Carcoforo, piegando la resistenza di Nicolò Fontana, che ha cercato di resistergli soltanto nel primo dei tre giri del percorso. Al traguardo, dopo sette chilometri di saliscendi, oltre 40 secondi hanno separato i due atleti; 23’58”05 contro 24’39”43. «L’ho visto avvicinarsi in discesa», ha raccontato Carrera, abbastanza soddisfatto della sua prestazione. «Il percorso è molto impegnativo, le salite continue non lasciano respiro e il tratto di discesa in sterrato costringe a un’attenzione continua».

Tra le donne dominio di Federica Cerutti, anche lei tesserata per Casone Noceto, nona assoluta al traguardo, che ha staccato di quasi due minuti la seconda classificata Stefania Pulici.

Poche le variazioni nella classifica generale del circuito Dodecarun. In campo maschile Luca Laratore (Roata Chiusani) con il quindicesimo posto al traguardo rosicchia qualche punto al capolista Giuliano Caresio , assente a Carcoforo. Tra le donne l’astigiana Federica Laino sorpassa Antonella Rabbia, compagna di squadra al Brancaleone Asti, e si installa al quarto posto. Sempre prima Stefania Chiabrera , che a Carcoforo ha conquistato altri punti grazie al suo settimo posto.

Il circuito prosegue a settembre con quattro gare ravvicinate: sabato 5 a Ivrea i 1500 metri in pista validi per la terza prova del Trofeo Piemonte di Mezzofondo, domenica 6 i 5 km su strada certificati Fidal della Palazzolo-Trino (Vercelli); venerdì 11 i 10 km certificati Fidal della Ghemme di Notte (Vercelli) e domenica 13 la Stramarentino, 8,6 km su strada a Marentino (Torino).

Ordine d’arrivo

Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 23’58”05; 2. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 24’39”43; 3. F. Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia) 25’45”82; 4. Franzosi (Fulgor Prato Sesia) 26’10”12; 5. Mazzone (Atl. Valsesia) 26’25”46; 6. C. Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia) 26’52”28; 7. Giacomini (Gsa Valsesia) 27’10”50; 8. Arseniato (Bio Correndo Avis) 27’29”86; 9. Torello Viera (Gsa Valsesia) 28’21”18; 10. Vaiana (Fulgor Prato Sesia) 28’21”67; 11 .Vivekachandran (Gsa Valsesia) 28’36”04; 12 . Moretti (Fulgor Prato Sesia) 28’21”67; 13. Poletti (Fulgor Prato Sesia) 28’54’55; 14. Marcioni (Santo Stefano Borgomanero) 29’46”18; 15. Laratore (Roata Chiusani) 29’47”64.

Donne. 1. Federica Cerutti (Casone Noceto) 28’13”82; 2. Pulici (Fulgor Prato Sesia) 30’06”29; 3. Cozzi (Fulgor Prato Sesia) 31’06”71; 4. Sofia (Maratoneti Cassano Magnago) 32’46”24; 5. Laino (Brancaleone Asti) 32’59”05; 6. Cetro (Atl. Trecate) 33’02”39; 7. Chiabrera (Brancaleone Asti) 33’19”10; 8. Valsecchi (Fulgor Prato Sesia) 34’41”88; 9. Defilippi (Gsa Valsesia) 35’00”37; 10. Chiara (Gsa Valsesia) 37’09”83; 11. Poletti (Fulgor Prato Sesia) 37’38”53; 12. Lenti (Frecce Bianche) 38’05”85; 13 Marchionini (Avis Marathon Verbania. 38’14”74; 14. Barchetta (Valsesia) 38’44”16; 15. Brancaglion (Amatori Sport) 38’58”48.

Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo la tredicesima prova

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 506 punti; 2. Laratore (Roata Chiusani) 452; 3. Bono (Podistica Robbiese) 423; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 401; 5. Aimar (Atletica Pinerolo) 244; 6. Zamuner (Atletica Santhià) 205; 7. Roselli (Atletica Novese) 190; 8. Agoglia (Brancaleone Asti) 188; 9. Chiabrera (Brancaleone Asti) 185; 10. Castellino (Roata Chiusani) 179; 11. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143; 12. Martinotti (Run of Made) 142; 13. Magagna (Atletica Alessandria) e Carrera (Casone Noceto) 140; 14. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 138.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 544 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 414; 3. Di Salvo (Roata Chiusani) 380; 4. Laino (Brancaleone Asti) 368; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 360; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) e Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 271; 8. Sulis (Brancaleone Asti) 229; 9. Gagliardi (Atletica Saluzzo) 225; 9. 10. Azeroual (Atletica Alessandria) 191; 11. Gaiola (Atletica Pinerolo) 177; 12. Villabruna (Trinese) 168; 13. Giusto (Atletica Pinerolo) 162; 14. Marchisa (Atletica Alessandria) 131; 15. El Kannoussi (Atletica Saluzzo) 130.