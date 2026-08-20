Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tamburello a muro, Supercoppa di Serie A: Montechiaro-Rocca d’Arazzo

Si giocherà domenica 30 agosto a Montaldo Scarampi (At) alle ore 16 la Supercoppa di Serie A del Tamburello a Muro, nell’anno del 50° anniversario del massimo torneo del “Tambass”
1 min
Tamburello a muro, Supercoppa di Serie A: Montechiaro-Rocca d’Arazzo

 

Torna ad appassionare lo spettacolo sportivo del tambass che si avvia verso le battute finali della 50° Stagione della massima serie, iniziata nel 1976. Dopo la Coppa Italia e lo Scudetto tocca alla Supercoppa: il terzo titolo più importante dell’anno verrà attribuito domenica 30 agosto sullo Sferisterio astigiano di Montaldo Scarampi - quello collocato più a sud sulla cartina dei campi del muro di Serie A - con fischio d’inizio alle ore 16.

A darsi battaglia saranno ancora una volta le formazioni di Montechiaro d’Asti e Rocca d’Arazzo: dopo una regular season terminata rispettivamente in prima e seconda posizione, il Rocca ha portato a casa sia la Coppa Italia sia lo Scudetto e punta al triplete mentre il Montechiaro spera in un riscatto proprio grazie alla Supercoppa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS