Tamburello a muro, Supercoppa di Serie A: Montechiaro-Rocca d’Arazzo

Torna ad appassionare lo spettacolo sportivo del tambass che si avvia verso le battute finali della 50° Stagione della massima serie, iniziata nel 1976. Dopo la Coppa Italia e lo Scudetto tocca alla Supercoppa: il terzo titolo più importante dell’anno verrà attribuito domenica 30 agosto sullo Sferisterio astigiano di Montaldo Scarampi - quello collocato più a sud sulla cartina dei campi del muro di Serie A - con fischio d’inizio alle ore 16.

A darsi battaglia saranno ancora una volta le formazioni di Montechiaro d’Asti e Rocca d’Arazzo: dopo una regular season terminata rispettivamente in prima e seconda posizione, il Rocca ha portato a casa sia la Coppa Italia sia lo Scudetto e punta al triplete mentre il Montechiaro spera in un riscatto proprio grazie alla Supercoppa.