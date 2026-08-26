Rugby piemontese, al via la stagione 2026/27

La stagione rugbistica 2026/27 è pronta a prendere il via e il Piemonte si presenta ai nastri di partenza con una presenza significativa in tutte le principali competizioni nazionali, a testimonianza della vitalità e della crescita costante del movimento regionale.

Nella Serie A Elite Maschile, al via il 17 ottobre 2026, il Biella Rugby Club affronterà il massimo campionato italiano con un organico ampiamente rinnovato e ricco di ambizioni. La società laniera punta a consolidare il proprio ruolo tra le migliori realtà del rugby nazionale, forte di entusiasmo, qualità e nuove prospettive.

La Coppa Italia Maschile, che prenderà il via il 26 settembre 2026, vedrà protagonisti sia Biella Rugby Club sia CUS Torino. Per i universitari torinesi sarà l'occasione per rilanciare immediatamente le proprie ambizioni dopo la delusione della finale promozione persa contro Parabiago, una ferita sportiva che ha rafforzato la determinazione del club a tornare protagonista.

Nella Serie A Maschile, con esordio il 18 ottobre 2026, il Piemonte schiererà ben quattro formazioni. Oltre al CUS Torino, deciso a riprendere la corsa verso l'Elite, sarà ai nastri di partenza il VII Rugby Torino, squadra tradizionalmente combattiva e sempre capace di recitare un ruolo da protagonista. Nel secondo raggruppamento saranno impegnati anche lo Stade Valdôtain, forte dell'esperienza maturata nella passata stagione, e l'Unione Monferrato Rugby, neo promossa che si affaccia alla categoria con entusiasmo e aspettative importanti.

Anche il movimento femminile piemontese sarà rappresentato ai massimi livelli. Nella Serie A Elite Femminile, al via l'8 novembre 2026, saranno protagoniste CUS Torino e Volvera Rugby, due realtà ormai consolidate del panorama nazionale. Nella Serie A Femminile, anch'essa al via l'8 novembre 2026, scenderanno in campo Ivrea Rugby Club e Lyons Tortona, confermando la crescita e la competitività del rugby femminile regionale.

Infine, la Serie B Maschile, con inizio il 18 ottobre 2026, vedrà impegnate Biella Rugby, Ivrea Rugby e Rugby San Mauro, società che continuano a rappresentare con passione e continuità il rugby piemontese nei campionati nazionali.

Con una presenza diffusa in tutte le principali competizioni, dall'Elite maschile e femminile fino ai campionati nazionali di Serie A e Serie B, il Piemonte si conferma una delle regioni di riferimento del rugby italiano. Un movimento solido, radicato sul territorio e capace di guardare al futuro con fiducia, attraverso società che continuano a investire in progettualità, formazione e risultati sportivi.

L'appuntamento è per l'autunno: la stagione 2026/27 è pronta a partire e il rugby piemontese è pronto a raccogliere la sfida.