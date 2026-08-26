Il Derthona bagna con il successo il debutto stagionale davanti al suo pubblico, battuta l’Urania Milano

Prima uscita casalinga della preseason 2026-27 per la Bertram Derthona Tortona nella palestra d'allenamento della Facility della Cittadella dello Sport, vicinissima al tutto esaurito nei suoi 400 posti per lo scrimmage con la Wegreenit Urania Milano, altra formazione di Serie A2 al pari della Fortitudo Bologna affrontata quattro giorni prima a Piacenza nell'esordio assoluto. Stavolta gara a senso unico per i bianconeri di casa, vincitori per 93-50 dopo essere andati rapidamente via ad inizio gara con un contributo collettivo e concentrati nel tenere alta l'intensità sui due lati del campo anche nella ripresa.

La partita

Sempre indisponibili Aljami Durham per un problema muscolare e Dominik Olejniczak con la sua Polonia in casa Tortona, Urania debilitata dall'assenza di entrambi gli americani a disposizione per le defezioni di Tyreek Scott-Grayson e, all'ultimissimo minuto, di Anthony Morse. Per la Bertram coach Fioretti conferma lo stesso quintetto base del primo scrimmage composto da Hubb, Maddox, Jallow, Gorham ed Eboua. Il 2/2 da tre di Maddox segna la veloce fuga dei padroni di casa, nei quali contribuiscono tutti per il corposo vantaggio in doppia cifra, 23-8 al 7' dopo cinque punti di fila di Eboua e una tripla di Hubb.

Chiusa sul +21 la frazione iniziale, 35-14, la precisione al tiro da oltre l'arco di Vene e Bortolani (10/23 da tre per il Derthona nel primo tempo, 14/36 alla fine) fa toccare anche il +30 con appena due minuti passati sul cronometro del secondo quarto, 45-15.

Dopo il 50-28 dell'intervallo il 10-0 di inizio terzo quarto, con Eboua a mettere in mostra le sue doti atletiche, spalanca le porte ad una ripresa che ricalca il copione del primo tempo portando a fissare il 93-50 conclusivo.

Per la Bertram prossimo appuntamento tra tre giorni sempre in Facility, sabato 29 agosto alle ore 17:30 con l'Acqua S.Bernardo Cantù, primo confronto con un'avversaria che Pecchia e compagni ritroveranno anche in campionato. La gara si giocherà a porte chiuse.

Dichiarazioni

Coach Fioretti: «Abbiamo fatto ovviamente dei passi avanti su tutti i piani, tecnico, tattico e atletico. Un buon apporto da parte di tutti, in una gara in cui l'Urania è stata condizionata dall'assenza dei due giocatori americani.»

Bertram Derthona Tortona - Wegreenit Urania Milano 93-50

Parziali (35-14, 50-28, 78-35)

Derthona: Eboua 15, Zumstein n.e., Hubb 8, Gorham 11, Coulibaly n.e., Pecchia 6, Dalla Cia, Di Meo 3, Vene 11, Wilkinson, Bortolani 12, Maddox 13, Gazzotti, Jallow 14. All. Fioretti.

Urania: Scott-Grayson n.e., Saccoccia 2, Morse n.e., A. Gentile 18, Galli 2, Barbieri n.e., Pollone 9, Rossi n.e., S. Gentile 10, Lasagni, Italiano 2, Morgillo 7. All. Sacripanti.

Arbitri: Lucotti, Giovagnini, Turello.