Pallapugno: tornano nel fine settimana le finali di Coppa Italia

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELLE FINALI

Dopo il grande successo ottenuto l'anno scorso con l’edizione itinerante in Liguria, tra Andora e Imperia, a partire da domani (venerdì 28) e fino a domenica 30 agosto, allo sferisterio Alessandro Bessone di Madonna del Pasco, Comune di Villanova di Mondovì, torneranno le finali di. Ad affrontarsi in una "tre giorni" sportiva di alto livello saranno le compagini di tutte e dieci le categorie: dai promozionali alla Serie A, passando per il femminile.Dicono il presidente della Federazione italiana pallapugnoe il vicepresidente: «La pallapugno è storia, valori, tradizioni e siamo certi che queste finali di Coppa Italia sapranno regalare uno spettacolo entusiasmante a tifosi, appassionati, ma anche semplici curiosi che si avvicinano alla nostra disciplina. Avremo racchiuse in tre giorni sfide tra tantissimi campioni del balon, ma anche tra le migliori promesse. Un grande e sentito in bocca al lupo va da parte della Fipap a tutte le atlete e a tutti gli atleti che in questo fine settimana si confronteranno per aggiudicarsi il trofeo nelle diverse categorie. Un grazie a tutte le società sportive, all’organizzazione, agli arbitri che, anche quest’anno, stanno facendo e faranno un grandissimo lavoro di squadra».ore 17,: Monastero Dronero A-San Leonardoore 21,: Prodeo Chiusavecchia-Castiati Neiveseore 11,: Pro Paschese-Riccaore 14,: Ricca-San Leonardoore 16.30,: Amici del Castello-Canalese Bore 21,: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottaseccaore 11,: Speb-Subalcuneo Aore 14,: San Leonardo-Bubbioore 17,: Global Sped Neivese-Monastero Droneroore 21,: Gottasecca-Ricca