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Pallapugno: tornano nel fine settimana le finali di Coppa Italia

Il presidente Enrico Costa e il vicepresidente Marco Scajola: « Tre giorni ad alto livello tecnico e sportivo»
3 min
Pallapugno: tornano nel fine settimana le finali di Coppa Italia
Dopo il grande successo ottenuto l'anno scorso con l’edizione itinerante in Liguria, tra Andora e Imperia, a partire da domani (venerdì 28) e fino a domenica 30 agosto, allo sferisterio Alessandro Bessone di Madonna del Pasco, Comune di Villanova di Mondovì, torneranno le finali di Coppa Italia di pallapugno. Ad affrontarsi in una "tre giorni" sportiva di alto livello saranno le compagini di tutte e dieci le categorie: dai promozionali alla Serie A, passando per il femminile.

Dicono il presidente della Federazione italiana pallapugno Enrico Costa e il vicepresidente Marco Scajola: «La pallapugno è storia, valori, tradizioni e siamo certi che queste finali di Coppa Italia sapranno regalare uno spettacolo entusiasmante a tifosi, appassionati, ma anche semplici curiosi che si avvicinano alla nostra disciplina. Avremo racchiuse in tre giorni sfide tra tantissimi campioni del balon, ma anche tra le migliori promesse. Un grande e sentito in bocca al lupo va da parte della Fipap a tutte le atlete e a tutti gli atleti che in questo fine settimana si confronteranno per aggiudicarsi il trofeo nelle diverse categorie. Un grazie a tutte le società sportive, all’organizzazione, agli arbitri che, anche quest’anno, stanno facendo e faranno un grandissimo lavoro di squadra».
 
QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELLE FINALI

Venerdì 28 agosto 
ore 17, PULCINI: Monastero Dronero A-San Leonardo
ore 21, SERIE B: Prodeo Chiusavecchia-Castiati Neivese

Sabato 29 agosto 
ore 11, PROMOZIONALI: Pro Paschese-Ricca
ore 14, ESORDIENTI: Ricca-San Leonardo
ore 16.30, FEMMINILE: Amici del Castello-Canalese B
ore 21, SERIE A: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca

Domenica 30 agosto 
ore 11, ALLIEVI: Speb-Subalcuneo A
ore 14, UNDER 21: San Leonardo-Bubbio
ore 17, SERIE C2: Global Sped Neivese-Monastero Dronero
ore 21, SERIE C1: Gottasecca-Ricca

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