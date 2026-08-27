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Autosped BCC: Cornelia Fondren è la nuova capitana

Primo giorno di lavoro a Tortona per la squadra di coach Cutugno, con Cornelia Fondren scelta come nuova capitana per la stagione 2026/27
2 min
Autosped BCC: Cornelia Fondren è la nuova capitana

È iniziata ufficialmente nella giornata di ieri, lunedì 24 agosto 2026, la stagione dell’Autosped BCC. La squadra allenata da coach Cutugno si è ritrovata presso la Facility della Cittadella dello Sport di Tortona per il meeting di inizio stagione e il primo allenamento di squadra, suddiviso tra sala pesi e lavoro in campo.

In occasione del via all’annata 2026/27, è stata anche definita la nuova capitana della squadra, Cornelia Fondren. La playmaker americana classe ’93, la giocatrice di maggiore esperienza della formazione biancorossa, è alla sua seconda stagione al BCC. Arrivata nel novembre 2025, ha contribuito – con le sue prestazioni – al raggiungimento della finale di Coppa Italia e alla semifinale playoff, i traguardi più prestigiosi raggiunti dal Club nella sua oltre quarantennale storia.

Fondren sarà dunque la capitana nella stagione del debutto europeo e del terzo anno consecutivo in Serie A1 per l’Autosped BCC.

Le parole della neo capitana del BCC: «Sono davvero felice di essere la capitana della squadra. Sarà importante, al di là del mio ruolo, lavorare duramente in campo e coese per cercare di ottenere grandi risultati».

 

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