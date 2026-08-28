Alessandria Volley presenta alla città il nuovo progetto: 10 anni di storia, giovani, sport, scuola e territorio 

L’Alessandria Volley si prepara a vivere una nuova stagione sportiva nel segno dei suoi primi dieci anni di storia e con un progetto che rafforza il legame tra sport, giovani, scuola, famiglie e territorio.

Nata nel 2016 dall’unione di tre storici sodalizi della pallavolo alessandrina – A.V.B.C. Alessandria Volley Ball Club, fondato nel 1961, P.G.S. Vela, nato nel 1978, e G.S. 4Valli, fondato nel 1984 – l’Alessandria Volley ha costruito in questi dieci anni un percorso di crescita importante, sia nel settore giovanile sia con la Prima Squadra.

Sul piano agonistico, la Prima Squadra ha conquistato sul campo la promozione dalla Serie C alla B2 e, successivamente, la storica promozione in Serie A3. Oggi il progetto sportivo riparte dalla Serie B1, mantenendo il settore giovanile come uno dei propri principali punti di riferimento.

La nuova stagione nasce, infatti dalla volontà di attivare un percorso che non si limiti alla formazione tecnica, ma accompagni ragazze e ragazzi anche nella crescita personale. Impegno, rispetto, responsabilità, spirito di squadra e capacità di condividere obiettivi sono alcuni dei valori che l’Alessandria Volley intende promuovere attraverso la pallavolo, affiancando al ruolo della società quello fondamentale delle famiglie e della scuola.

Dopo l’avvio della preparazione della formazione di Serie B1, anche il settore giovanile ha iniziato l’attività al PalaCima, sotto la supervisione del Direttore Tecnico Ivan Turcich. Le adesioni registrate nei primi giorni hanno evidenziato un interesse significativo, dal Minivolley alle categorie superiori. Particolare attenzione viene riservata anche alla crescita del movimento maschile, con la presenza di bambini già nelle attività del settore S3.

Il Sindaco Giorgio Abonante afferma: «Lo sport, prima ancora dei risultati, è un investimento sulle persone: in questo caso, sulle ragazze che si allenano ogni settimana, sulle famiglie che le accompagnano, su un settore giovanile che rappresenta il futuro di questa disciplina nella nostra città. I traguardi raggiunti sul campo restano un merito che le difficoltà incontrate non cancellano. Il nostro impegno è quello di continuare ad essere un punto di riferimento per ogni società sportiva della città, che deve sapere, all’interno del quadro normativo, di poter contare sull’Amministrazione Comunale in ogni momento. L'Alessandria Volley ha rappresentato negli ultimi anni un appuntamento settimanale di svago per tante alessandrine e alessandrini e speriamo possa continuare ad esserlo, ma la costruzione di un settore giovanile in salute è il valore più importante su cui si misurano i successi di un team sportivo».

L’Assessora allo Sport Vittoria Oneto aggiunge: «Dopo lo straordinario risultato della scorsa stagione, l'Alessandria Volley ha dovuto affrontare mesi complessi e non privi di difficoltà. Ma la passione, la determinazione e l’attaccamento al territorio hanno permesso alla squadra di non fermarsi. Un ringraziamento speciale va ai nuovi dirigenti e a tutti coloro che hanno scelto di credere e investire in questo progetto: grazie al loro impegno e alla loro visione, oggi possiamo guardare al futuro con fiducia e ripartire uniti».

Alessandria Volley School Tour: lo sport entra nelle scuole

Tra le principali novità della stagione c’è “Alessandria Volley School Tour – Campionesse in Cattedra”, progetto gratuito rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. L’iniziativa, sviluppata sotto la direzione tecnica di Ivan Turcich, porterà tecnici qualificati e atlete della Prima Squadra di Serie B1 direttamente nelle scuole, proponendo attività motorie, giochi con la palla, primi approcci alla pallavolo e momenti di incontro e confronto. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi allo sport attraverso un’attività che favorisca movimento, socializzazione, inclusione e conoscenza della pallavolo.

A questo percorso si affianca la “Borsa di Studio Volley”, pensata per valorizzare i giovani capaci di coniugare l’impegno sportivo con quello scolastico. L’idea è considerare scuola e sport come due dimensioni complementari di un unico percorso di crescita.

La Società guarda inoltre al mondo universitario con l’obiettivo di sviluppare nuove collaborazioni e opportunità rivolte ai giovani.

Academy Volley Alessandria ASD: oltre il volley c’è di più

All’interno di questo percorso si colloca, con una propria identità associativa e una specifica missione educativa e sociale, la Academy Volley Alessandria ASD, costituita il 10 agosto 2026 da undici soci fondatori.

L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica della pallavolo, in particolare tra bambine e bambini under 12, favorendo la partecipazione di tutti e mettendo al centro non soltanto l'apprendimento sportivo, ma anche il benessere, la crescita personale, l'inclusione e il rapporto con la comunità.

La scelta della location assume in questo senso un particolare significato: l’Academy Volley Alessandria ASD ha infatti sede presso il Centro d’Incontro Rione Cristo, luogo individuato come spazio di aggregazione e incontro, capace di favorire anche un rapporto intergenerazionale tra bambini, famiglie e comunità.

A presiedere l’Associazione è Nadia Biancato, affiancata dal vicepresidente Enzo Cirimele e da Patrizia Melanti nel ruolo di segretaria-tesoriera. Il Consiglio Direttivo è completato da Giuseppe Bellomo, Beatrice Forsinetti, Giovanni Luca Russo e Valentina Tempesta.

I fondatori sono Diego Baldovino, Giuseppe Bellomo, Nadia Biancato, Enzo Cirimele, Alessandra Ferrando, Beatrice Forsinetti, Patrizia Melanti, Alberto Pesce, Giovanni Luca Russo, Valentina Tempesta e Stefano Venneri.

L’Academy ha inoltre individuato in Paola Golzio, presidente del Comitato provinciale UNICEF di Alessandria, la figura di Safeguarder, responsabile delle politiche di tutela. Le attività di Minivolley saranno affidate a Marina Maiorino.

« Academy Volley Alessandria ASD è una realtà nuova alla quale affidare con fiducia bambine e bambini, perché attraverso il gioco possano sviluppare le proprie abilità sportive in un ambiente nel quale l’attenzione al benessere e la dimensione educativa siano centrali – sottolinea la presidente Nadia Biancato –. Possiamo contare sull’esperienza tecnica di Alessandria Volley, ma vogliamo affiancare a questa competenza occasioni di crescita aperte alla comunità. La sede presso il Centro d’Incontro Rione Cristo rappresenta una scelta importante: vogliamo offrire ai bambini uno spazio sicuro per giocare, incontrarsi e crescere, favorendo anche il dialogo tra generazioni».

Una rete territoriale a sostegno del progetto

La crescita di Alessandria Volley è accompagnata da una rete di aziende e realtà del territorio che hanno scelto di sostenere il progetto. Tra i partner figurano Rolandi Auto, Assibar, Erreà, Tecnocasa, Tecnorete, Kìron, Lo Stecco, Evasioni di Moda, Ristorante Cento Grigio, PuntoAcqua, Aviosibus, Sogeri, BBBell, Pasticceria Gallina, Iren Luce Gas e Servizi, Farmacia Sacchi, Autoscuola Ceriana, Decathlon, Unipol Muda & Partners Srl, Centro del Colore Fracasso, Security Direct, Geom. Gianluca Russo – Studio Tecnico Russo e Bellomo Costruzioni Srl. A queste collaborazioni si aggiungono, inoltre, quelle con UNAC e Castellazzo Soccorso, mentre altre aziende e attività commerciali del territorio entreranno progressivamente nella rete di partner.

L’obiettivo è costruire un sistema di collaborazione capace di generare valore per la Società, per le realtà economiche coinvolte e per l’intero territorio.

Tra le novità della stagione ci saranno inoltre il magazine ufficiale di Alessandria Volley, la web TV e la web radio, pensati per raccontare la Prima Squadra, l’Academy, gli eventi, le iniziative e le realtà che sostengono il progetto.

La Società avrà anche una mascotte: Alessia, la più piccola componente della grande famiglia di Alessandria Volley, che ha appena due anni.

I prossimi appuntamenti

Il calendario delle prossime settimane sarà particolarmente ricco:

26 agosto – ore 17.00

Presentazione ufficiale della Società presso il Comune di Alessandria.

12 settembre

Alessandria Volley incontra la città : una giornata dedicata alla presentazione di tutte le squadre, dalla Prima Squadra al settore giovanile. Il PalaCima ospiterà inoltre un prestigioso allenamento congiunto di Serie A1 tra Volley Millenium Brescia e Cuneo Granda Volley .

20 settembre

Academy Day, dedicato al settore giovanile e alla presentazione ufficiale dell’Academy presso il Centro d’Incontro Cristo, con attività aperte a bambini, ragazzi e famiglie. Nella stessa giornata, come anticipazione delle attività dell’Academy, si svolgerà la Festa Volley S3 in via San Giovanni Evangelista 8. A partire dalle ore 14.30 sarà possibile partecipare a giochi, attività e prove di pallavolo con il coinvolgimento delle atlete della B1 e del coach Ivan Turcich.

Il programma dell’Academy proseguirà nei mesi successivi con iniziative dedicate alla prevenzione dentale, attività con UNICEF per la realizzazione delle Pigotte e un appuntamento natalizio con finalità benefica.

Sabato 17 ottobre – ore 20.30

Prima partita (esordio in trasferta): contro il CUS TORINO al Palazzetto dello Sport di Alpignano

Sabato 24 ottobre - ore 18.00

Prima gara casalinga: Il PalaCima ospiterà la partita contro il PHI VOLLEY LA MADDALENA

Iscrizioni aperte

Sono già aperte le iscrizioni all’Alessandria Volley Academy.

La segreteria è a disposizione presso il PalaCima, Lungo Tanaro San Martino, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle 19.30.

Email: segreteria@alessandriavolley.it - Telefono: 389.5556922