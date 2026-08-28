Cuneo Volley: Bryan Argilagos convocato da De Giorgi per il torneo FIPAV Cup Men Elite

Come ufficializzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, il giovane regista classe 2007 si è unito in queste ore al gruppo azzurro impegnato nel collegiale di Messina: «Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, viste le ulteriori due gare ravvicinate in programma, e per evitare sovraccarichi di lavoro, ha dunque deciso di convocare un altro atleta per dare manforte al comparto dei palleggiatori presenti in squadra. Argilagos, atleta classe 2007, ha già lavorato con il gruppo azzurro a Cavalese nel mese di giugno ed è stato inserito nella long list della VNL 2026.»



Giannelli e compagni scenderanno in campo questa sera alle ore 20.00 contro Cuba (diretta Rai Sport e Sky Sport Arena) e domenica 30 agosto alle ore 21.00 contro il Brasile (diretta Rai Sport e Sky Sport Mix).

Un grande, forte e caloroso ANDUMA Bryan da tutto il movimento biancoblù!