Grande successo del "Summer Dance Intensive" a Bardonecchia

Il campus estivo del DAM Danza – ormai noto a livello internazionale – ha trasformato anche quest’anno Bardonecchia in Capitale della Danza, riempiendo di energia il Palazzo delle Feste. Domani, sabato 29 agosto, i giovani ballerini saluteranno l'alta Val Susa con un'esibizione a sorpresa nel cuore del paese e due spettacoli finali alle ore 16.00 e alle 20.00.

Volge al termine la diciassettesima edizione del Summer Dance Intensive di Bardonecchia, lo storico campus estivo organizzato dal DAM (Danza Arte Movimento) sotto la direzione artistica di Daniela Chianini e della cofondatrice Silvia Hrdlicka.

Per una settimana, oltre 150 giovani talenti dai 7 ai 23 anni, provenienti da tutta Italia - oltre che da Torino e dintorni, ci sono allievi di Milano, Varese, Bologna e Modena, Sanremo e persino di Catania - hanno animato la località montana con la loro passione per l'arte coreutica.

I partecipanti hanno vissuto una vera e propria maratona artistica all'interno del Palazzo delle Feste. Le giornate sono state caratterizzate da intense sessioni di studio, con oltre 8 ore giornaliere di lezioni, laboratori e prove coreografiche incentrate su tecnica classica, danza contemporanea, hip hop, danza di carattere e musical.

A guidare i ragazzi in questo percorso di eccellenza sono stati maestri di prestigio internazionale e docenti del centro coreutico torinese, tra cui spiccano Adeline Kaiser, Carlos Montalvan, Alessio Vanzini, Arianna Chieppa, Nadia Scherani, Natalia Gladushenko, Giulio Evangelista, Daniela Magnetti, Lucrezia Collimato, Gioele Cosentino e la stessa Silvia Hrdlicka, che hanno saputo trasmettere tecnica ed emozione alla nuova generazione di ballerini.

A tracciare un bilancio profondo dell'esperienza è la stessa direttrice artistica, Daniela Chianini: «C'è una grande gioia da parte mia nel poter condividere la mia esperienza di ballerina e insegnante, e nel collaborare con docenti che sono stati prima miei allievi. È straordinario ritrovare così tanti giovani che hanno la mia stessa passione per la danza e che scelgono di dedicare con entusiasmo parte della loro estate a questa arte».

Il gran finale dell'evento si terrà domani, sabato 29 agosto. A sorpresa, l'energia della danza uscirà dal teatro per invadere il centro cittadino: i ragazzi saranno infatti i protagonisti di un'esclusiva “Pizzica-Flashmob” in via Medail alle ore 11.30, regalando a residenti e turisti un momento travolgente di spettacolo e condivisione a cielo aperto per salutare l'estate a ritmo di musica.

La giornata celebrativa si sposterà poi nuovamente al Palazzo delle Feste per il doppio appuntamento con gli attesissimi spettacoli di fine campus, previsti rispettivamente alle ore 16.00 e alle ore 20.00.

L'evento, patrocinato dal Comune di Bardonecchia, si conferma uno degli appuntamenti culturali e formativi di maggior successo della stagione estiva in alta Val Susa.